我是廣告 請繼續往下閱讀

LaLaport中文名稱竟叫「啦啦寶都」！林氏璧傻眼

▲林氏璧震驚發現，LALAPORT的中文正式名稱居然是叫做「啦啦寶都」。（圖／記者李政龍攝）

三井OUTLET中文也有趣！SOGO命名由來曝光

▲三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）中文名稱為「三井奧特萊斯購物城」，林口店以交通便利著稱。（圖／記者賴禹妡攝）

▲SOGO的中文全稱為崇光百貨，在台灣分為遠東集團經營的「遠東SOGO百貨」，以及台中地區的「廣三崇光百貨」。（圖／記者蕭涵云攝）

南港LaLaport自2025年開幕後吸引大量人潮，多數民眾對英文名稱相當熟悉，卻不清楚中文正式名稱。旅日達人林氏璧近日在社群平台發文透露，LaLaport的官方中文名其實是「啦啦寶都」，引發網友熱烈回應，有人覺得可愛，也有人認為過於逗趣。至於台灣其他百貨公司的中文名字也值得一提，例如三井OUTLET正式名稱為「三井奧特萊斯購物城」，SOGO則是「崇光百貨」。林氏璧19日在臉書發文指出，他發現一件驚人的事情，原來LALAPORT的中文正式名稱居然是叫做「啦啦寶都」，乍聽之下實在無法與英文名連結，讓林氏璧驚呼：「只有我不知道嗎？」不過他隨後也幽默表示，這至少比尚都樂客（日本SUNDRUG），必客家美樂（日本BicCamera），友都八喜（日本YodobashiCamera）或可開嘉來（日本CocokaraFine）還要好些。事實上，LaLaport隸屬於日本大型不動產企業「三井不動產集團」，屬於區域型大型複合式購物中心。母公司歷史可追溯至1673年的「越後屋」，目前在日本各地擁有多處據點，也持續在台灣拓展版圖，包含台中與南港等地均設有分店。除了LaLaport外，三井不動產在台灣也經營「MITSUI OUTLET PARK」，中文名稱為「三井奧特萊斯購物城」，目前據點分布於林口、台中港與台南歸仁。各據點特色不同，林口店以交通便利著稱，台中港店主打海景與摩天輪景觀，台南則結合二期擴建，擁有高鐵與台鐵雙鐵優勢。提到百貨中文名字，SOGO的中文全稱為崇光百貨，日文漢字為「十合」，名稱源自創辦人十合伊兵衛。SOGO於1830年起源自大阪的吳服店，1933年轉型為百貨公司，之後透過授權模式拓展至亞洲各地。在台灣則分為遠東集團經營的「遠東SOGO百貨」，以及台中地區的「廣三崇光百貨」。林氏璧的發文曝光後，網友們紛紛笑翻留言，「啦啦寶都乍聽之下不怎麼像日系百貨，反而像印系百貨的感覺」、「發票上印抬頭是啦啦寶都覺得可愛，但坊間俗稱拉拉破」、「為什麼我想到北鼻蝦嘟嘟嘟」、「幾年前我和孩子們看到的時候笑半天，老是嘲笑這個名字超幼稚」。