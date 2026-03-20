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隨著以色列前日朝伊朗南帕爾斯天然氣田攻擊後，伊朗再度向海灣地區國家動用大量無人機攻擊，荷姆茲海峽運輸也持續受到阻撓。外媒指出，自2月28日美國與以色列針對伊朗發動攻勢以來，共有99艘船通過該水域。根據BBC報導，自2月28日美國和以色列對伊朗戰爭爆發以來，海峡每日船流量已減少約95%。聯合海事資訊中心（JMIC）數據指出，戰爭爆發前，每天約有138艘船通過此海峽，運輸全球五分之一的原油供應。航運分析公司Kpler的數據則顯示，本月至今有99艘船通過這條狹窄水道，平均每天僅5到6艘。BBC分析指出，這些船隻約三分之一與伊朗有關，其中包括14艘確實懸掛伊朗國旗的船隻，以及其他因涉嫌參與伊朗石油貿易被制裁的船隻。此外，另有9艘船是中國相關的公司所持有，另有6艘船的目的地為印度。BBC也提到，有多艘與伊朗無直接關聯的船隻仍能停靠伊朗港口，其中一部分是與希臘企業有關的船。部分由荷姆茲海峽通過的船隻，也比原先所花的時間更長，BBC以一艘巴基斯坦籍油輪為例，在穿越海峽時相較平時更靠近伊朗海岸。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級研究員布拉德利·馬丁（Bradley Martin）研判，這艘船可能遵循伊朗的指示行動，因這些船隻的路線可能在某些水域中存在水雷，或者透過選擇這一路線，使伊朗更容易識別哪些是友好船隻。溫沃德海事分析公司（Windward Maritime Analytics）的分析師博克曼（Michelle Wiese Bockmann）表示，由於船隻被迫改道，它們實際進入了伊朗領海，並受到伊朗的海事規則約束。大家不得不貼著伊朗領海航行，而不是走國際航道美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）的康奈爾（Michael Connell）也指出，部分船隻確實採取了不同航線。「他們可能已和伊朗方面達成某種協議，只要航行在指定航道就能確保安全。」