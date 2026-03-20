美國總統川普（Donald Trump）19日在白宮與日本首相高市早苗會晤，受到大眾關注的不僅是貿易協議與地緣政治局勢，川普以珍珠港事件開玩笑回應日本記者一事更成為輿論焦點。不少日本學者、政治人物對此感到震驚，更以東京大學教授直言，川普甚至可能說出像「廣島和長崎也沒什麼問題吧」等言論。
根據紐約時報報導，川普在白宮橢圓形辦公室會晤高市早苗時，有日本記者提問問及美國對伊朗動武前未提前告知日本在內的盟友，川普表示「想要奇襲」，並當著一旁的高市早苗開玩笑說，沒有人比日本更懂奇襲，「你們當年為什麼沒有告訴我珍珠港？」
報導描述，現場官員與記者中傳出零星笑聲。高市早苗當時睜大眼睛看向提問的日本記者，隨後交叉雙臂坐著，並未發言。
日本國內反應：震驚與憤怒
對於川普的發言，許多日本學者、政治家與評論員感到震驚。有人認為川普不該如此輕率地重提二戰的沉痛篇章。朝日電視台評論員玉川徹在晨間節目表示，這展現了川普「令人不悅的一面」，「他完全不在意日本首相就坐在身邊」。
東京大學日本政治教授牧原出受訪時表示，雖然許多日本人可能對川普的誇張言論習以為常，但他補充：「這是絕對不該說的話。他甚至可能開始說出像『廣島和長崎也沒什麼問題吧？』這樣的話。對日本人來說，這是無法接受的。」
日本社會對於發生於1941年12月7日的珍珠港事件看法相當複雜。民族主義者與年長一輩將其視為對美國外交欺壓的無奈回應，而年輕一代則普遍對此感到疏遠或陌生。
川普的言論讓許多日本人感到意外，因為他們已習慣歷任美國總統避免嚴厲談及珍珠港議題。相較之下，過去領導人更著重於深化二戰後建立的日美同盟關係。
高市早苗面臨的政治壓力
高市首相在此次訪美中極力討好川普，卻因未對該玩笑做出即時反應，以及過度的諂媚姿態遭到批評。她在19日的晚宴上稱讚川普的外貌，並在當天早些時候對他說：「唐納，我堅信只有你才能實現世界和平。」
前外交官田中均在社群平台X上批評高市早苗的做法「怪異且令人難堪」。他寫道：「雖然適度的奉承沒問題，但如果做得太過火，只會讓旁觀者感到反感。」
儘管批評聲浪不斷，也有人對高市早苗表達同情。前國會議員山尾志櫻里在Facebook上寫道：「珍珠港事件並非那種可以在現場反擊的事。她讓這番話過去的冷靜態度也是正確的。」
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報導描述，現場官員與記者中傳出零星笑聲。高市早苗當時睜大眼睛看向提問的日本記者，隨後交叉雙臂坐著，並未發言。
日本國內反應：震驚與憤怒
對於川普的發言，許多日本學者、政治家與評論員感到震驚。有人認為川普不該如此輕率地重提二戰的沉痛篇章。朝日電視台評論員玉川徹在晨間節目表示，這展現了川普「令人不悅的一面」，「他完全不在意日本首相就坐在身邊」。
東京大學日本政治教授牧原出受訪時表示，雖然許多日本人可能對川普的誇張言論習以為常，但他補充：「這是絕對不該說的話。他甚至可能開始說出像『廣島和長崎也沒什麼問題吧？』這樣的話。對日本人來說，這是無法接受的。」
日本社會對於發生於1941年12月7日的珍珠港事件看法相當複雜。民族主義者與年長一輩將其視為對美國外交欺壓的無奈回應，而年輕一代則普遍對此感到疏遠或陌生。
川普的言論讓許多日本人感到意外，因為他們已習慣歷任美國總統避免嚴厲談及珍珠港議題。相較之下，過去領導人更著重於深化二戰後建立的日美同盟關係。
高市早苗面臨的政治壓力
高市首相在此次訪美中極力討好川普，卻因未對該玩笑做出即時反應，以及過度的諂媚姿態遭到批評。她在19日的晚宴上稱讚川普的外貌，並在當天早些時候對他說：「唐納，我堅信只有你才能實現世界和平。」
前外交官田中均在社群平台X上批評高市早苗的做法「怪異且令人難堪」。他寫道：「雖然適度的奉承沒問題，但如果做得太過火，只會讓旁觀者感到反感。」
儘管批評聲浪不斷，也有人對高市早苗表達同情。前國會議員山尾志櫻里在Facebook上寫道：「珍珠港事件並非那種可以在現場反擊的事。她讓這番話過去的冷靜態度也是正確的。」