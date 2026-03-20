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▲日月光半導體公司參與高雄智慧城市展，經濟部政務次長江文若(左1)、高雄市長陳其邁(左3)到場參觀。(圖／記者黃守作攝，2026.03.20)

▲日月光半導體公司參與高雄智慧城市展，經濟部政務次長江文若(左2)、高雄市長陳其邁(左1)到場參觀，並聽取日月光簡報。(圖／日月光半導體公司提供)

▲日月光半導體公司除參與高雄智慧城市展，並在該公司舉辦智慧淨零供應鏈論壇活動。(圖／日月光半導體公司提供)

日月光半導體公司於今(20)日，參與高雄智慧城市展，設攤展現AI節能實力，並在該公司舉辦智慧淨零供應鏈論壇活動，期啟動智慧淨零新未來。日月光半導體公司參與高雄智慧城市展，經濟部政務次長江文若、高雄市長陳其邁軍到場參觀，並聽取日月光簡報說，隨著全球產業加速邁向ESG與淨零排放，日月光半導體公司在高雄智慧城市展中，再度展現其綠色轉型成果，透過多項AI與能源創新技術，勾勒智慧製造與永續發展並行的未來藍圖，且進一步串聯供應鏈夥伴，深化淨零行動。日月光資深處長易良翰表示，日月光半導體公司在此一高雄智慧城市展設攤，聚焦在於節能優化、廢能再生與智慧防災等三大面向，展示AI最佳節能控制系統，可依環境條件即時調整設備運轉參數，在精準控溫的同時，有效降低最高達17%的電力耗損，而工業排氣動能回收系統，則將製程排氣轉化為穩定綠電來源，提升能源使用效率，另外，透過高低位能差導入微型水力發電，使循環水於流動過程中產生100%零碳電力，展現多元再生能源應用的創新成果。易良翰說，在安全管理方面，日月光亦建構新一代智慧防減災系統，整合預警、自檢、導引等三位一體架構，運用AI風險模型即時辨識異常溫度，於災害發生前即主動預警，並以自動化監測取代人工巡檢，確保消防設備維持高度可用性，全面提升廠區安全韌性。易良翰指出，日月光半導體公司從AI節能應用到再生能源開發，每一項創新皆體現企業對環境永續的承諾。透過智慧控制與數據治理，不僅守護職業安全，更為智慧製造與淨零轉型開創嶄新模式。日月光半導體公司為延續智慧城市展所展現的技術動能，並在日月光半導體公司高雄廠於同步舉辦智慧淨零供應鏈論壇活動，以呼應高雄智慧城市展數位與綠色雙軸轉型願景，以AI×ESG，節能、轉型與實務落地為核心主軸，有產官學界專家與供應鏈夥伴，共同探討淨零技術的實踐路徑與產業升級策略。