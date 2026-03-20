我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火不斷升溫，以色列除對伊朗展開攻勢之外，也頻頻砲轟對其產生威脅的黎巴嫩真主黨。俄羅斯媒體近日釋出一段畫面，俄媒記者在黎巴嫩南部連線時，突然身後出現巨響，一枚飛彈落在他身後。俄羅斯外交部事後嚷嚷譴責以色列，但以色列立刻反擊，他們早已通知該區域。俄羅斯國營媒體《Russian Today》（RT News）公布這段影像，黎巴嫩分社社長史威尼（Steve Sweeney）與攝影師在黎巴嫩南部卡斯米亞（Qasmiyeh）採訪，試圖捕獲被以色列轟炸過後的畫面。沒想到，一段現成的畫面馬上到來，突然一聲尖銳聲響。史威尼似乎看到異狀，立刻蹲下，一枚以色列飛彈在史威尼身後數公尺處掉落爆炸，瞬間塵土飛揚、殘骸四濺，記者與攝影師當被爆炸衝擊倒地。史威尼在醫院從左臂取出彈片，批評以色列蓄意攻擊記者，強調自己在現場未接獲任何撤離警告。不斷無預警轟炸烏克蘭的俄羅斯，也透過外交部譴責以色列攻擊行逕，發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）在一份聲明中批，對記者的襲擊是蓄意的，是有針對性的。她補充說，這兩名記者的身份非常明確而且附近沒有任何軍事設施。她認為以色列及其軍隊的這種行為嚴重違反了國際法。補充說，俄羅斯將很快召見以色列駐莫斯科大使。以色列國防軍（IDF）則反擊，強調軍方早已對該區域發出空襲警告，且軍方目標是真主黨。