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獵人快閃店時間、地點一次看！7大主題免費參觀超佛

▲獵人快閃店主打沉浸式體驗與限定周邊，展區依原作規劃七大主題情境，從角色初登場到經典劇情全面呈現。（圖／翻攝自木棉花臉書粉專）

▲獵人快閃店地圖位置。（圖／翻攝自木棉花臉書粉專）

獵人快閃店周邊引粉絲暴動！西索撲克牌、飛坦直傘都有

念能力吊飾盲盒：收錄各系念能力與代表角色。

西索撲克牌：整理不同時期造型的西索

▲本次獵人快閃店一次推出超過百款限定商品，從角色周邊到創意設計品應有盡有，滿足不同粉絲的收藏需求。（圖／翻攝自木棉花臉書粉專）

獵人快閃店亮點一覽！「水見式」念能力測試快來玩

▲▼獵人快閃店依照原作世界觀劃分為七大主題區，從故事開端到高潮橋段完整串聯，帶出作品中的冒險精神與情感張力。（圖／翻攝自木棉花臉書粉專）

▲▼「水見式」念能力檢定裝置，能讓粉絲體驗測試自身所屬念能力系統；「貪婪之島」大型互動抽獎機同步登場，每次遊戲300元，有機會抽中限定商品。（圖／翻攝自木棉花臉書粉專）

《HUNTER×HUNTER 獵人》是什麼？粉絲心中的神作

▲《HUNTER×HUNTER 獵人》改編自日本漫畫家冨樫義博的同名作品，故事圍繞主角小傑為了尋找父親金而踏上成為「獵人」的旅程。（圖／翻攝自木棉花臉書粉專）

人氣動漫《HUNTER×HUNTER 獵人》快閃店將於3月20日起在松菸南向製菸工廠登場，展期至5月中旬，主打沉浸式體驗與限定周邊，展區依原作規劃七大主題情境，從角色初登場到經典劇情全面呈現。此次限定店還推出超過百款台灣首發周邊商品，包含念能力盲盒、西索撲克牌與角色生活用品等，加上導入「水見式」念能力測驗與貪婪之島抽獎機，吸引不少粉絲準備朝聖。2026年3月20日（五）至5月17日11點到19點（最後入場18點30分）松山文創園區「南向製菸工廠」免費參觀搭乘板南線捷運至「國父紀念館站」步行10分鐘本次快閃店一次推出超過百款限定商品，從角色周邊到創意設計品應有盡有，滿足不同粉絲的收藏需求。熱門商品包含：另外還有「貪婪之島卡牌午睡枕」以及「庫洛洛拖鞋」、「飛坦直傘」等角色主題商品。現場同時設置多款互動機台，包括特典卡抽卡機、明信片抽卡機、拍貼機與姓名貼機，讓購物過程更具沉浸感。滿額贈，消費滿$999及消費滿$1999，即贈送不同款的獵人貼紙乙包。回答特定考題，完成測驗並獲得80分以上分數，即可憑測驗結果參與線上抽獎。此次展覽不再侷限單一篇章，而是依照原作世界觀劃分為七大主題區，從故事開端到高潮橋段完整串聯，帶出作品中的冒險精神與情感張力。「獵人試驗篇」重現小傑、奇犽、酷拉皮卡與雷歐力初登場場景，並融入試驗號碼牌元素，呈現旅程起點；「揍敵客家族篇」聚焦奇犽與家族成員席巴、桀諾、伊耳謎，打造壓迫感十足的空間氛圍；「幻影旅團篇」以廢墟風格呈現，成員齊聚展現肅殺氣息；「蟻王篇」則還原經典催淚橋段，透過場景與角色表情刻畫，再現劇情中的情感張力。除了靜態展示，現場也設計多項互動內容，其中「水見式」念能力檢定裝置，透過燈光與機關模擬水量變化與結晶效果，讓粉絲體驗測試自身所屬念能力系統，增加參與感。另外，「貪婪之島」大型互動抽獎機同步登場，每次遊戲300元，有機會抽中限定商品，將原作冒險玩法轉化為實體遊戲，讓粉絲在參觀同時也能感受闖關樂趣。《HUNTER×HUNTER 獵人》改編自日本漫畫家冨樫義博的同名作品，由動畫公司MADHOUSE操刀製作。故事圍繞主角小傑，為了尋找父親金而踏上成為「獵人」的旅程，並在過程中結識奇犽、酷拉皮卡與雷歐力等夥伴，一同展開冒險。作品以獨特且嚴謹的世界觀為基礎，結合變化多端的「念能力」戰鬥系統，以及深層的人物刻畫與充滿反轉的黑暗劇情，成為經典代表作之一。目前作品篇章包含獵人試驗篇、天空競技場篇、幻影旅團篇、貪婪之島篇、蟻王篇、選舉篇與暗黑大陸篇，其中暗黑大陸篇仍持續連載。不過由於作者冨樫義博長期受健康因素影響，作品更新進度不穩，也讓不少粉絲半開玩笑表示，「可能要等到請孫子幫忙燒結局」，反映對完結篇的期待與無奈。