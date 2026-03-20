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▲第25屆「高雄中區扶輪盃全國青少年棒球邀請賽」自3月20日至22日為期3天，於陽明棒球場及頂庄棒球場兩地同時開打。（圖／記者陳美嘉翻攝）

第25屆「高雄中區扶輪盃全國青少年棒球邀請賽」接續世界棒球經典賽之後登場，此屆有高雄市及外縣市共12支國中棒球隊參賽。今(20)日在陽明棒球場舉辦開幕典禮，高市府運發局長侯尊堯、教育局主任秘書歐素雯、立法委員林岱樺、許智傑、李昆澤等人均到場。主辦單位高雄中區扶輪社社長王勛緯勉勵小選手以球會友，將自身學習的經驗帶到場上，發揮未來之星的身手，未來在棒球的舞台上發光發熱，像許多大前輩一樣為國爭光。「高雄中區扶輪盃全國青少年棒球邀請賽」賽事自今（20）日至22日為期3天，於陽明棒球場及頂庄棒球場兩地同時開打，共分成4組進行單循環預賽，每組取第一名進入決賽，冠軍可獨得獎金三萬元及獎盃一座，其中衛冕軍高市大仁國中將尋求二連霸，忠孝、五福、橋頭、前金、七賢、美濃等六支地主隊也將迎戰雲林馬光、雲林古坑、嘉義民和、台南建興、屏東高泰等五支外隊，力拼最佳成績。高雄中區扶輪社社長王勛緯致詞時表示，去年高雄中區扶輪社復辦第24屆全國青少棒扶輪盃，今年延續舉辦第25屆。感謝協辦比賽的國際扶輪3510地區高雄第四分區7個社、高雄阿公店扶輪以及思倩生技國際的贊助支持，讓這場盃賽事能夠更完整更圓滿，體現2025-26年度口號「團結行善 扶輪共好」，讓這份善的循環延續下去。高雄中區扶輪社成立於1984年，社員來自各界菁英，1990年代即開始邀請日本姊妹社舉辦棒球友誼賽，31年前在社長蔣順田任內，正式創辦第一屆高雄中區扶輪盃台日青少年棒球錦標賽，自此成為社內每年最重要的活動，新冠疫情前持續主辦了23屆，2024年才又恢復舉辦，歷年培養出的在地好手不乏國家代表隊成員，包括2024年世界棒球12強賽冠軍隊及今年第六屆世界棒球經典賽台灣隊隊長陳傑憲，以及陳晨威、黃子鵬、張政禹、李凱威與教練林岳平等。