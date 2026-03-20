中央氣象署發布地震速報表示，今（20）日21時32分，花蓮地區發生芮氏規模5.1有感地震，地震深度36.4公里，震央位於花蓮縣近海，即花蓮縣政府南方18.9公里，最大震度3級，出現在花蓮縣、南投縣、台中市、彰化縣，其中花蓮縣更是達災防告警系統(PWS)發送門檻。

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另外，21時34分花蓮縣近海再度發生芮氏規模4.6地震，震央位於花蓮縣政府南方15.9公里，地震深度31.9公里，此次最大震度同樣為3級，但影響範圍較小，出現在花蓮縣及南投縣。

▲21時34分花蓮縣近海再度發生芮氏規模4.6地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）
▲21時34分花蓮縣近海再度發生芮氏規模4.6地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）
21:32各地震度級

花蓮縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
台中市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
台東縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
台南市地區最大震度 1級
台北市地區最大震度 1級

21:34各地震度級

花蓮縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
台東縣地區最大震度 2級
台中市地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級

資料來源：中央氣象署

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