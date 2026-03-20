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鄧麗君逝世31年，傳奇旋律依然迴盪在歌迷心中。第17屆高雄春天藝術節將於6月6日晚間在高流海音館推出《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會。由楊智欽指揮高雄市交響樂團擔綱現場演出，邀集彭佳慧、曹雅雯兩位金曲歌后，還有唱過許多影視歌曲的林凡都將在音樂會中重現鄧麗君多首耳熟能詳的經典好歌。鄧麗君歷久彌新的代表作品，橫跨思念、溫柔與人生況味，演出歌曲包括：《但願人長久》、《月亮代表我的心》、《我只在乎你》、《小城故事》、《甜蜜蜜》、《何日君再來》、《償還》、《愛人》、《夜來香》等經典曲目。《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會，不是復刻，而是一場跨越時間、世代與聲音的音樂對話。音樂會將以交響語彙為核心，重新回望華語音樂史上無可取代的傳奇歌者鄧麗君，她溫柔而深刻的歌聲，跨越世代、語言與地域，成為無數人心中最重要的情感記憶，此次演出將以磅礡交響編制重新詮釋其經典作品中所蘊含的情感層次與時代重量，讓熟悉旋律在當代舞台上再次回響。該節目日前已經啟售，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春雄春天藝術節官網查詢。