大樂透第115000037期今（20）日晚開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透1億頭獎槓龜未能送出，下期3月24日頭獎仍保證1億元。但本期開出1注貳獎，中獎彩券行位於新竹市，這名悲情幸運兒只差1個號碼就能抱走億元頭獎，最終僅拿下197萬6697元獎金，成為今晚最幸運也最遺憾得主。
大樂透3/20頭獎槓龜！貳獎1注獨得：獎金剩197萬
今（20）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000037期大樂透開獎號碼為「11、15、33、38、41、43」，特別號則是「21」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券行位於新竹市。
📍新竹市東區林森路185號－金長旺獎券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，而頭獎則需6個號碼全中。本期該名得主正是差1號與頭獎擦身而過，雖成功抱回197萬6697元，但與億元獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡3月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000037期）
大樂透獎號：11、15、33、38、41、43，特別號21。
49樂合彩：11、15、33、38、41、43。
今彩539：03、11、15、33、39。
39樂合彩：03、11、15、33、39。
3星彩：9、7、9。
4星彩：1、2、6、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今（20）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000037期大樂透開獎號碼為「11、15、33、38、41、43」，特別號則是「21」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券行位於新竹市。
📍新竹市東區林森路185號－金長旺獎券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，而頭獎則需6個號碼全中。本期該名得主正是差1號與頭獎擦身而過，雖成功抱回197萬6697元，但與億元獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
大樂透獎號：11、15、33、38、41、43，特別號21。
49樂合彩：11、15、33、38、41、43。
今彩539：03、11、15、33、39。
39樂合彩：03、11、15、33、39。
3星彩：9、7、9。
4星彩：1、2、6、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。