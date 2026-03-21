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根據路透報導，亞馬遜正重啟智慧手機計畫，內部代號為「Transformer」，這也是Fire Phone失利逾10年後，再度挑戰手機市場。這款新機的核心不再是硬體規格戰，而是主打與Alexa深度整合，並以AI作為主要操作入口，企圖把手機變成全天候串聯購物、影音、音樂與智慧家庭服務的個人化裝置。報導指出，這項計畫目前由亞馬遜內部負責突破性裝置開發的ZeroOne團隊操刀，帶隊者是曾任微軟高層、參與Zune與Xbox產品開發的J Allard。知情人士透露，亞馬遜目前仍在測試不同方向，不只研究傳統智慧手機，也評估更簡化的「極簡手機」設計，因此最終產品樣貌、售價與推出時程都尚未定案。和當年Fire Phone不同的是，亞馬遜這次把重心放在AI與生態系整合，而不是單純想靠手機硬體挑戰蘋果與三星。路透引述消息人士說法指出，新機將強化Alexa功能，讓語音助理不只存在家中音箱，而是進一步延伸到隨身裝置，成為使用者日常生活中的行動入口。更受市場關注的是，亞馬遜正在思考一種不同於既有手機生態的使用方式。消息指出，這款裝置可能不再依賴傳統App Store模式，而是把AI功能直接整合進裝置本身，讓使用者不必像現在這樣先下載、安裝、登入各式應用程式，藉此打造更貼近「AI原生」概念的操作體驗。