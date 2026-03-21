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▲台中市長盧秀燕結束為期11天的訪美行程，今天清晨返台時受訪。（圖／台中市政府提供，2026.03.21）

台中市長盧秀燕結束為期11天的訪美行程，今（21）日清晨4點返抵桃園國際機場，她表示美國是台灣的長期盟友，此次與美國國會、智庫、AIT華盛頓總部等，都有很好的溝通與深入對話，對於鞏固台美情誼、提升彼此理解與互信合作有正面助益。未來將持續推動國際交流，「讓台中走向國際，讓世界走進台灣。」盧市長表示，此行在美方及僑界周全安排下，行程很緊湊但非常圓滿，整體成果超乎預期，這次出訪有三大重點，首先是城市交流。市府團隊拜訪多個城市及州，包括西雅圖、波士頓、曼徹斯特、塔可瑪及馬里蘭州等，雙方相見非常愉快。其次是關心僑胞及招商引資。市府與北美洲台商總會的聯合總會簽訂「三合一綠色通道」備忘錄，進一步促進投資合作。許多僑胞特地跨州甚至從加拿大前來參與活動，市府也誠摯邀請僑民回台投資，共同促進台灣發展。第三為強化與美方交流。她表示這次與美國政府部門有多場深入對話，包括美國國會、智庫、AIT華盛頓總部等，都有很好的溝通與對話，對於鞏固台美情誼、提升彼此理解與互信合作，很有建設性的幫助。未來台中市將持續強化國際連結，讓城市發展與國際接軌，「讓我們的城市台中、我們的國家台灣更好」。