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▲為迎接BTS回歸，官方在漢江公園打造大型無人機燈光秀，將7人帥臉全都打到天上。（圖／翻攝自X）

7帥臉輪番登場 ARMY狂拍直呼太誇張

警方嚴陣以待 安全維安全面升級

韓過天團BTS（防彈少年團）在睽違3年9個月後正式回歸，昨（20）日推出全新專輯《ARIRANG》，不僅音源成績亮眼，連回歸前夕的宣傳活動也話題滿滿，演唱會前一晚，官方特別在首爾纛島漢江公園打造大型無人機燈光秀，動員約2000架無人機升空，將7位成員的臉龐逐一呈現在夜空中，畫面壯觀震撼，現場粉絲驚呼連連，氣氛瞬間被點燃。此次無人機表演細節滿滿，從隊長RM開始，到SUGA、Jin、j-hope、V、柾國與智旻，7位成員的臉孔依序浮現在空中，立體光影效果極具視覺衝擊，此外還搭配韓文拼出專輯名稱《ARIRANG》與主打歌〈SWIM〉字樣，甚至融入太極旗圖騰，展現濃厚韓國元素。現場ARMY（粉絲名）紛紛舉起手機捕捉畫面，尖叫聲此起彼落，宛如提前開唱的狂歡派對。隨著無人機秀成功暖場，BTS重磅回歸演唱會也進入倒數階段，21日將在首爾光化門廣場舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》，此次活動採免費入場形式，官方已釋出約2.2萬張門票，但仍遠遠無法滿足需求，全球粉絲高度關注，不少人更提前卡位，只為親眼見證這場象徵團體回歸的重要時刻。根據南韓警方預估，演唱會當天光化門周邊人潮可能達到17萬至26萬人，遠超場地容量，安全問題備受重視，韓國政府已提前部署交通管制與人流疏導措施，並加強警力配置，以避免意外發生。這樣的規模不僅是演唱會，更接近大型國家級活動，顯示BTS在全球的驚人影響力。從新專輯發行到無人機秀，再到即將登場的光化門演唱會，BTS這次回歸不只是音樂活動，更像一場席捲城市的文化盛典。無論是線上流量還是線下人潮，都持續刷新紀錄，也讓外界再次見識到「世界級天團」的真正規模。隨著演唱會正式登場，BTS的回歸效應勢必將持續擴大。