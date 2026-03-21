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國民黨北市議員李傅中武涉嫌詐領助理費，昨（20）日台北地檢署與調查局兵分五路，直搗他的辦公室、住家進行搜查，並約談他的家人。今（21）日凌晨被移送複訊，訊後，李傅中武500萬元交保、限制出境、出海；太太林金俐300萬交保，一樣限制出境、出海；而岳母、兄嫂、姐姐外甥等人，以10萬到60萬元交保。曾擔任警察的四連霸山地原住民議員李傅中武，被檢調發現，從2011年開始，涉嫌利用岳母、妻子的弟弟和弟媳、妻子的姊姊、外甥「當人頭」，輪流向議會申請助理費補助，費用累計超過1000萬元。因此檢方依《貪污治罪條例》等罪嫌約談李傅中武夫妻、娘家親友共7人，凌晨送台北地檢署複訊，面對記者提問，李傅中武神情凝重，不發一語。經訊問後，李傅中武岳母請回，不過李傅中武500萬交保、限制出境出海；妻子林金俐300萬交保、限制出境出海；妻舅林金生60萬交保、限制出境出海；外娚陳坤宏以10萬交保、大姨子林金鶯以50萬元交保、限制出境出海。、小舅婦周彩紅以60萬元交保、限制出境出海。