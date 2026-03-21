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賺錢理財傳奇！地產女王3年看3000間房暴富

▲昔日是SHE等天后的專屬舞蹈老師，張淳淳（左2）在演藝圈創下千萬版稅紀錄後，成功跨足房地產投資封后。（圖／翻攝自張淳淳臉書）

染怪病長99個膿瘡！病榻前慘遭詐騙千萬

▲昔日「地產女王」張淳淳靠賺錢理財致富，卻在染上怪病、最脆弱之際慘遭詐騙千萬，讓她看盡人性黑暗。（圖／NOWNEWS資料照）

「賺再多只是住頭等病房」張淳淳近況成終極理財啟示

▲挺過怪病與財務糾紛低潮，張淳淳（圖左）日前在臉書分享與前副總統呂秀蓮合照，展現截然不同的生活重心與驚人近況。（圖／翻攝自張淳淳臉書）

本名： 張其玨

年齡：62歲

學歷： 樹人女子專科學校舞蹈系

關鍵經歷：90年代舞蹈天后，曾任李玟、S.H.E等大明星專屬舞蹈教師，並為鄭秀文、許茹芸填詞。

事業版圖： 開創「KIKI FIT」品牌、暢銷書作家、張淳淳國際股份有限公司創辦人。

地產女王： 跨足房地產投資，最多曾同時擁有40筆房產。

生死轉折： 2010年因微創手術感染「非結核分枝桿菌」，住院對抗病魔；2019年投身公益並成立病童圓夢協會；近年證實曾罹患乳癌零期。

男星洪誠陽近日出面指控「地產女王」張淳淳涉嫌千萬財務糾紛，讓消失多年的她再度成為焦點。張淳淳曾靠精準的房地產投資，創下3年買爆40筆房產的驚人紀錄；隨後卻因抽脂感染怪病險死，近期更證實曾罹患乳癌。隨著張淳淳近況曝光，她從靠賺錢理財暴富到生病險死的經歷，無疑是現代人最血淋淋的理財警世錄。提到張淳淳，許多年長一輩的印象是李玟、鄭秀文等天后的幕後推手。但她最為人津津樂道的，是她跨足房地產投資的驚人戰績。當時對買房一竅不通的她，靠著「」精神，短短3年內看了超過3000間房子，最多曾同時坐擁，市價估計達新台幣6億元，成為名副其實的地產女王。然而，老天卻跟她開了一個巨大的玩笑。2010年，她因腿部微創抽脂不幸感染全台僅有兩例的罕見「（NTM）」，雙腿長滿高達99個膿瘡。不僅每天清創痛到需施打嗎啡，更讓她見識到人性的黑暗面。據《今周刊》專訪報導，張淳淳在生病最脆弱之際，不僅遇上版權爭議，還遭有心人士，慘被詐騙高達一千萬元，雙重打擊下讓她一度吞下20顆安眠藥企圖輕生，所幸藥效不足才撿回一命。禍不單行的是，近期張淳淳近況再度成為新聞焦點，不僅遭控訴千萬債務糾紛（她已發聲明嚴正否認欠債），更對外證實自己3年前罹患了乳癌零期。歷經生死劫難，她對金錢有了痛徹心扉的體悟：「張淳淳感嘆，自己過去一天瘋狂工作15小時，如今已體會到「」，出院後她改為一天只集中工作2小時，不再用生命換取財富。從她的經歷不難看出，再多的房地產投資與數字，若沒有健康做後盾，最終也只是一場空。