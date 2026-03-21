消失多年的「地產女王」張淳淳，近期因遭南興洪誠楊控涉千萬財務糾紛再成焦點。張淳淳2010年曾因抽脂後感染「非結核分枝桿菌」，一度全身多處傷口化膿潰爛、住院超過400天，雙腿長滿高達99個膿瘡，每天清創痛到需施打嗎啡。醫界提醒，非結核分枝桿菌可能引發皮膚、軟組織與術後傷口感染，若出現久咳不癒、傷口反覆化膿或遲遲無法癒合，都不能輕忽。

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▲男星洪誠陽日前控訴遭「地產女王」張淳淳詐騙2千萬，20日上午他召開記者會，表示起初因前輩吳宗憲來協調，才不願提起訴訟破壞和諧。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲男星洪誠陽日前控訴遭「地產女王」張淳淳詐騙2千萬，20日上午他召開記者會，表示起初因前輩吳宗憲來協調，才不願提起訴訟破壞和諧。（圖／記者吳翊緁攝影）
非結核分枝桿菌是什麼？和肺結核不一樣

台北榮總衛教資料指出，非結核分枝桿菌英文為Nontuberculous Mycobacteria，簡稱NTM，屬於環境中的分枝桿菌，常見於自然水體、自來水系統、土壤及粉塵中。目前已知菌種超過200種，與造成肺結核的結核分枝桿菌不同，通常不是典型的人傳人疾病。台中榮總也指出，這類細菌可經由呼吸道、腸胃道或皮膚進入人體，有時只是短暫存在，但也可能進一步造成感染。

非結核分枝桿菌不只傷口感染

NTM最常見的感染部位是肺部，但在免疫力較差者，或經侵入性醫療、美容處置後，也可能造成淋巴結、皮膚、軟組織，甚至骨骼肌肉感染。張淳淳當年的狀況，就屬於較嚴重的術後軟組織感染案例，病菌一旦從傷口進入體內，可能導致反覆發炎、化膿，治療時間也往往拉得很長。

久咳、咳痰、傷口不癒都要警覺

根據台北榮總肺部感染與結核病中心衛教，若為肺部感染，常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰、發燒、咳血、體重減輕，部分患者也可能在初期症狀不明顯。若感染發生在皮膚或術後傷口，則可能出現局部紅腫熱痛、反覆流膿、分泌物增加，或傷口長時間無法癒合。 

▲昔日是SHE等天后的專屬舞蹈老師，張淳淳（左2）在演藝圈創下千萬版稅紀錄後，成功跨足房地產投資封后。（圖／翻攝自張淳淳臉書）
▲昔日是SHE等天后的專屬舞蹈老師，張淳淳（左2）在演藝圈創下千萬版稅紀錄後，成功跨足房地產投資封后。（圖／翻攝自張淳淳臉書）
哪些人是高風險族群？

醫界指出，原本就有肺部結構異常的人，例如支氣管擴張症、慢性阻塞性肺病、舊結核病灶、肺癌患者，感染風險較高；另外，免疫力下降者，例如正在使用類固醇、生物製劑、化學治療藥物，或接受器官移植、感染HIV者，也屬高風險族群。若曾接受侵入性醫療或美容療程，術後傷口照護更要格外留意。

非結核分枝桿菌會人傳人嗎？

NTM一般不屬於典型人傳人感染，與肺結核在傳播模式上有明顯差異，因此通常不需要像肺結核那樣進行常規隔離。

醫師提醒：出現2類狀況別拖

醫界建議，第一類是「久咳不癒」，尤其咳嗽、咳痰持續數週以上，或合併體重下降、反覆發燒、咳血；第二類則是「傷口久不癒」，包括術後傷口反覆紅腫、流膿、化膿或怎麼治都好不了。若出現這些情況，應盡快就醫，由胸腔內科、感染科或相關專科進一步檢查，避免延誤治療。

資料來源：台北榮總

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