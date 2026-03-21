近期全球瘋傳的「杜拜巧克力」熱潮席捲台灣，頂級甜點品牌 Lady M 推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」更成為排隊瘋搶目標，甚至傳出代購將單片售價從 300 元炒到 1500 元。面對失控的代購炒價，店家宣布將從 3 月 23 日起調整販售方式，祭出類似精品界的「配貨制」限制，規定外帶必須搭配其他口味，此舉引發消費者正反兩極評論，更有人大酸：「難道巧克力也要當愛馬仕賣？」
外帶「買1配4」！Lady M祭狠招限縮杜拜巧克力
根據 Lady M 公布的最新新規，自 3 月 23 日至 30 日止，消費者若想購買「杜拜巧克力千層蛋糕」，販售方式將大幅變動。內用部分，每點購一片杜拜巧克力口味需加點一杯飲品；外帶則更為嚴苛，一次最多限購 2 片，且必須強制搭配 4 片其他口味的千層蛋糕。且每日限量50組，每人限購1組。只賣到 3 月 30 日為止，3 月 31日就買不到了。
這意味著消費者若想外帶兩片熱門口味，一次就得買足 6 片蛋糕，企圖透過提高購買門檻來抑制猖獗的轉賣亂象。
甜點界配貨制？大眾意見兩極：是在清庫存嗎？
這項新規公告後，迅速引發熱議。許多不滿的民眾留言痛批：「現在買蛋糕也要學愛馬仕配貨了嗎？」、「為了防止代購而懲罰一般消費者，強迫推銷不合理的數量。」甚至有專業饕客質疑，這根本是假借防代購之名，行「綑綁銷售」清空其他口味庫存之實。
不過，也有另一派支持者認為，目前的代購炒價已經讓單片蛋糕價格翻了 5 倍，如果不採取強硬的限購措施，一般民眾根本買不到，支持店家把機會留給願意進場消費的真正老饕。
消失的杜拜巧克力！台版「草仔粿」竟成熱搜話題
這波杜拜巧克力亂潮預計將在 3 月 30 日劃下句點，屆時該口味將停止供應。有趣的是，在討論熱度最高之際，不少人開始將這款巧克力與台灣傳統美食「草仔粿」進行對比。有網友笑稱，杜拜巧克力的口感與草仔粿竟有幾分神似，甚至發起「草仔粿才是台版杜拜巧克力」的討論，意外讓傳統美食在國際甜點大戰中也分到一杯流量。
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根據 Lady M 公布的最新新規，自 3 月 23 日至 30 日止，消費者若想購買「杜拜巧克力千層蛋糕」，販售方式將大幅變動。內用部分，每點購一片杜拜巧克力口味需加點一杯飲品；外帶則更為嚴苛，一次最多限購 2 片，且必須強制搭配 4 片其他口味的千層蛋糕。且每日限量50組，每人限購1組。只賣到 3 月 30 日為止，3 月 31日就買不到了。
這意味著消費者若想外帶兩片熱門口味，一次就得買足 6 片蛋糕，企圖透過提高購買門檻來抑制猖獗的轉賣亂象。
這項新規公告後，迅速引發熱議。許多不滿的民眾留言痛批：「現在買蛋糕也要學愛馬仕配貨了嗎？」、「為了防止代購而懲罰一般消費者，強迫推銷不合理的數量。」甚至有專業饕客質疑，這根本是假借防代購之名，行「綑綁銷售」清空其他口味庫存之實。
不過，也有另一派支持者認為，目前的代購炒價已經讓單片蛋糕價格翻了 5 倍，如果不採取強硬的限購措施，一般民眾根本買不到，支持店家把機會留給願意進場消費的真正老饕。
這波杜拜巧克力亂潮預計將在 3 月 30 日劃下句點，屆時該口味將停止供應。有趣的是，在討論熱度最高之際，不少人開始將這款巧克力與台灣傳統美食「草仔粿」進行對比。有網友笑稱，杜拜巧克力的口感與草仔粿竟有幾分神似，甚至發起「草仔粿才是台版杜拜巧克力」的討論，意外讓傳統美食在國際甜點大戰中也分到一杯流量。