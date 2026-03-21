疫情後時代不少人都安排出國行程，然而搭飛機的規定隨著各大航空不同，但也會有一些共通點。最近就有離職的空姐分享秘密，表示空姐絕對不會告訴你的事情就是，其實吃完飛機餐之後不用幫忙收拾，只要按照原本上餐的樣子放著就好，因為每一份餐點在餐車裡都有自己的位置，如果疊起來反而空姐還要再整理才能收納，結果貼文引爆許多乘客非常驚訝，紛紛道歉表示：「我下次不會再假會幫忙整理了TAT。」
離職空姐才敢說的秘密！飛機餐吃完「不要幫忙疊起來收拾」
有曾在航空公司服務過的空姐在社群平台「Threads」貼文表示：「在職空姐不會告訴你的事，飛機餐吃完之後把餐盤疊起來真的是錯的......其實我們送上的每一份飛機餐，在餐車都有他自己專屬的位置，你吃完之後只要維持原擺盤就可以了，知道乘客幫忙疊起來是好意，但這樣其實增加了空服員的工作喔！」
貼文曝光後，許多乘客表示：「這種冷知識應該要派工會出來教學科普一下.....乘客真的不會通靈嗚嗚，對不起我就是會疊起來的人」、「真假的啦！對不起啦！我還想說我幫忙收得好乾淨，沒想到是錯的」、「我也聽空姐朋友說吃完飛機餐不要幫忙收，怎麼來的怎麼回去才知道....」、「不...我每次疊好之後都沾沾自喜幫空姐減輕工作，原來真正的小丑是我，下次不會幫忙整理了啦對不起TAT」。
飛機餐怎麼來怎麼去！正確、錯誤做法圖片對照
而過去曾經擔任過空姐，現在是知名親子旅遊部落客的「優尼太太」也在臉書上證實該件事情表示：「搭飛機小知識，乘客有時候吃完飛機餐，可能會把所有杯碗盤都疊再一起，整理得像餐廳托盤一樣整齊，這樣的整理方式雖然看起來很貼心，但是會讓空服人員困擾的喔！」
優尼太太表示，正確的做法是「保持餐盤原樣交還給空服人員」，原因很簡單，是因為飛機上送餐車跟收餐車是同一個，如果杯碗疊得太高或順序亂了，托盤就會無法塞回餐車，空服人員還得在你旁邊把它們一個一個拆開整理。優尼太太也笑說：「還記得剛上線的時候，遇到暑假全滿的班機真的很可怕，光是要把餐盤全部歸位，塞回餐車就忙的天昏地暗。」只能說，如果你是習慣吃完飛機餐「善心幫忙收拾」的乘客，下回記得飛機餐怎麼來就怎麼去，不要再幫忙「疊起來收拾啦」！
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有曾在航空公司服務過的空姐在社群平台「Threads」貼文表示：「在職空姐不會告訴你的事，飛機餐吃完之後把餐盤疊起來真的是錯的......其實我們送上的每一份飛機餐，在餐車都有他自己專屬的位置，你吃完之後只要維持原擺盤就可以了，知道乘客幫忙疊起來是好意，但這樣其實增加了空服員的工作喔！」
飛機餐怎麼來怎麼去！正確、錯誤做法圖片對照
而過去曾經擔任過空姐，現在是知名親子旅遊部落客的「優尼太太」也在臉書上證實該件事情表示：「搭飛機小知識，乘客有時候吃完飛機餐，可能會把所有杯碗盤都疊再一起，整理得像餐廳托盤一樣整齊，這樣的整理方式雖然看起來很貼心，但是會讓空服人員困擾的喔！」