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離職空姐才敢說的秘密！飛機餐吃完「不要幫忙疊起來收拾」

你吃完之後只要維持原擺盤就可以了，知道乘客幫忙疊起來是好意，但這樣其實增加了空服員的工作喔！」

▲離職空姐透露，飛機餐吃完之後不需要幫忙「疊起來收拾」，這樣反而會造成空服員的困擾，又多一份工哦！（圖/Threads）

飛機餐怎麼來怎麼去！正確、錯誤做法圖片對照

乘客有時候吃完飛機餐，可能會把所有杯碗盤都疊再一起，整理得像餐廳托盤一樣整齊

▲曾經擔任過空姐的旅遊部落客「優尼太太」分享飛機餐盤怎麼整理，疊起來收拾是錯誤的概念，反而會造成空服員工作增多哦！（圖/FB@優尼太太）

正確的做法是「保持餐盤原樣交還給空服人員」，原因很簡單，是因為飛機上送餐車跟收餐車是同一個，如果杯碗疊得太高或順序亂了，托盤就會無法塞回餐車