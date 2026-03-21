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▲韓職LG雙子今日公布2026應援團名單，啦啦隊女神李珠珢竟沒有出現在名單內，引起大批球迷熱烈討論。（圖／記者張一笙攝）

「李珠珢消失」掀討論 粉絲湧入留言區找人

▲女團成員ILY:1的台灣成員RONA，是第一個進入KBO啦對的台灣人。（圖／翻攝自LG雙子IG@lgtwinsbaseballclub）

多位成員未續留 應援團進入重整期

韓職人氣球隊LG雙子（LG Twins）今（21）日正式公布2026賽季應援團名單，新一季陣容隨即引發球迷熱烈討論，不過最受關注的焦點，莫過於過去擁有高人氣的啦啦隊成員李珠珢此次並未出現在名單之中，消息曝光後立刻在社群掀起一波震盪，不少韓國粉絲直呼錯愕，紛紛留言詢問「李珠珢去哪了」，而不少台灣粉絲紛紛嗨翻表示：「真的要ALL IN台灣了嗎？」從官方貼文留言觀察，大量韓國球迷幾乎第一時間都在關心李珠珢動向，「李珠珢在哪裡？」、「怎麼沒有她？」等留言不斷出現，甚至有人直言少了她就少了一大看點。部分韓國粉絲更感性表示，是因為李珠珢才開始進場看球，如今名單變動讓人感到失落，不過也有聲音認為應援團本就會隨賽季調整，應以整體表現為主。儘管李珠珢缺席引發討論，但新加入成員同樣帶來話題，女團成員ILY:1的台灣成員RONA（張競）的加入成為亮點之一，她過去在韓國出道，此次進軍韓職應援團，也是第一位成為KBO啦啦隊的台灣成員，部分網友直呼「很新奇」、「跨國應援很有話題」，顯示她的加入不僅為團隊帶來不同風格，也可能吸引更多國際粉絲關注LG雙子。除了李珠珢外，名單中也出現多位熟面孔缺席，引發球迷討論應援團是否進入世代交替階段。有網友直言「今年變動很大」，也有人點出整體風格明顯不同，顯示球團可能有意進行全面重整，不過同時也有支持聲音認為，新成員加入有助帶來新氣象，對於長期發展未必是壞事。隨著李珠珢未出現在LG雙子名單，她的下一步動向也成為外界關注焦點，有部分韓國網友猜測她可能將專注於海外發展，甚至有聲音提到與台灣市場相關的可能性，雖然目前尚未有官方說法，但可以確定的是她的離開已對韓國粉絲族群造成不小影響，後續動態仍值得持續關注。