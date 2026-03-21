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韓國是許多台灣民眾出國的熱門目的地，韓國南邊的濟州島，因為旅遊業發達、飛行航程更短，頗受國人喜愛，而往返濟州島外島「牛島」的渡輪，也是許多遊客去當地必搭的項目。不過伊朗戰爭、國際油價飆漲的影響，也開始掃到這處觀光天堂島嶼。根據《韓聯社》報導，雖然韓國政府以行政手段抑制油價，但牛島的汽油價格，每公升仍突破2000韓元，柴油亦維持在1900韓元的水平，比濟州本島平均高出近200韓元，高油價已成為當地居民的沉重負擔，感嘆油價漲幅驚人，將讓生活更加吃力。當地加油站負責人解釋，牛島地處偏遠，運輸成本翻倍，加上交通流量較低、儲油容量較小，這些都是推高燃油零售價的因素，由於油價飆升導致運輸成本偏高，當地渡輪也將被迫調高票價。報導指出，目前牛島渡輪平日的成人票價為12150韓元，當中已包含300韓元的燃油附加費，但從下個月開始，燃油附加費將大幅翻倍增加至600韓元，進一步加重旅客及居民的交通開支。原文連結：