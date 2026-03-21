中央氣象署今（21）日上午10時發布中部磁暴示警，中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，台灣自3月21日上午8時起地磁擾動明顯增強，預計將會「持續影響約15小時」，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置可能出現假警報。
中央氣象署發布地球磁場擾動訊息，由於太陽表面活躍區（AR4392）於3月18日發生M2.3級太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件(CME)，於3月21日通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。
中度磁暴有何影響？導航、無線電會短暫中斷
將會對台灣造成的影響，氣象署提醒，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。
太空飛行器操控操控方面，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。
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將會對台灣造成的影響，氣象署提醒，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。
太空飛行器操控操控方面，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。