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▲SUPER JUNIOR成員銀赫（如圖）來台主持《宇宙啦啦隊》，傳出酬勞高達台幣8位數。（圖／記者吳翊緁攝影）

豬哥亮主持費一集85萬 胡瓜、吳宗憲也難超越

豬哥亮離世將滿9年 現身民視除夕節目觀眾驚呆

SUPER JUNIOR成員銀赫來台主持《宇宙啦啦隊》，傳出酬勞高達台幣8位數。而台灣演藝圈有不少知名主持人，像是胡瓜、吳宗憲、張菲、白冰冰、陳美鳳等等，其中已逝綜藝天王豬哥亮昔日酬勞更是高達一集85萬，高居台灣綜藝圈之冠，遠遠超過其他主持人。豬哥亮當年主持《華視豬哥秀》一集85萬，位居台灣主持費最高，，張菲、吳宗憲、白冰冰等人也都無法超越，綜藝大哥胡瓜曾吐露個人看法，認為豬哥亮能創造收視，酬勞高也是應該的。事實上，豬哥亮在綜藝圈裡至今仍難有人能取代，他結束「跑路」復出後，依舊受到許多電視台青睞，過去的作品也一播再播，觀眾卻百看不厭。節目《萬秀豬王》、《豬哥會社》都創下亮眼收視，足見豬哥亮的高人氣。豬哥亮已離世將滿9年，今年透過AI技術驚喜現身《民視第一發發發》除夕節目，讓許多觀眾又驚又喜，收視高達3.6， AI科技完美重現豬哥亮風采，融合傳承與創新讓年輕人重新認識秀場天王。