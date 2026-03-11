我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豬哥亮（下）「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」。（圖／高雄流行音樂中心提供、GettyImages）

▲紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州透露拍攝這部紀錄片並不容易，因為秀場文化長期缺乏完整的整理與研究。（圖／高雄流行音樂中心提供）

高雄流行音樂中心出品紀錄片《高雄有顆藍寶石》上週公開正式預告，短短片段立刻勾起許多觀眾難忘的記憶，其中秀場天王豬哥亮一句經典口頭禪「恁娘卡好」，讓不少長輩直呼「太熟悉了！」本片今（11）日舉辦媒體試片，電影帶領觀眾回到70、80年代高雄最熱鬧的秀場時光，一同重溫藍寶石大歌廳曾經的輝煌。片中找到當年替豬哥亮剪馬桶蓋頭的設計師余師，還住在高雄的他，證實髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團披頭四。《高雄有顆藍寶石》揭開許多秀場背後的故事，提到歌廳秀，最讓人印象深刻的絕對是秀場天王豬哥亮那一頭「招牌馬桶蓋」。在拍攝過程中，導演楊力州表示，時常有人提到幫豬哥亮設計招牌馬桶蓋髮型的設計師「余師」，但這位設計師一直被認為已經「仙逝」，因此話題總是嘎然而止，直到某間當鋪老闆說「他還住在高雄後驛」，卡住的線索出現曙光，讓楊力州笑喊「解密的世界整個絢爛了起來」。余師本人透露，豬哥亮髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles），創造出如此強烈的視覺造型，讓全台民眾只要聽到「馬桶蓋頭」就會直覺聯想到天王豬哥亮，既成為秀場裡最鮮明的視覺符號，也讓他成為秀場文化最代表的形象。媒體試片活動上，導演楊力州笑喊最困難的是「重金禮聘請豬哥亮回來加班」，他分享片中豬哥亮說的話都是由AI完成，團隊蒐集大量關於豬哥亮的資料、談話變成逐字稿灌進電腦裡，以此建立豬哥亮的模型，他也透露AI豬哥亮回答的第一句話永遠是口頭禪「恁娘卡好」，讓楊力州直言有種被罵的感覺，他更自爆曾問過「明牌」希望人生能夠從此翻牌，但沒有收到明牌號碼，逗樂現場觀眾。由金獎導演楊力州執導，重現南台灣秀場文化的紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》，歷時2年半完成拍攝，團隊克服挖掘史料的困難，藉由訪談與影像，重新拼湊並完整台灣娛樂產業歷史上不可忽視的一塊拼圖。片中重返80年代高雄藍寶石大歌廳的黃金歲月，揭密歌廳從崛起、風靡各地到成為傳奇舞台的發展史，共同見證當時打破體制框架且全民為之瘋狂的娛樂盛世。紀錄片《高雄有顆藍寶石》將在4月10日正式上映。