我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這張藝人證上不僅有豬哥亮的大頭照，還有藍寶石大歌廳的印章。（圖／翻攝自Threads＠simon_tandin）

▲「豬哥亮永恆時代展」在2017年，豬哥亮71歲冥誕時開幕。（圖／鏡采創意行銷提供）

▲女星謝金燕是豬哥亮的二女兒。（圖／記者林調遜攝）

資深男星豬哥亮去世近10年，但他的搞笑身影及過往作品仍頻頻掀起粉絲討論，近日又有網友「考古」豬哥亮，分享他出道後的第一張藝人證，只見照片中的豬哥亮看起來還十分年輕，髮型有點像李小龍，五官又十分立體，讓網友盛讚豬哥亮的高顏值，甚至笑說他年輕時根本媲美韓國男星車銀優，搞笑留言：「叫什麼豬哥亮，這豬銀優了吧」。該篇貼文吸引70萬人朝聖，就連豬哥亮的女兒謝金燕也都現身留言，親口證實：「我小時候看過這個小本本」。近日一名網友在Threads上貼出一張豬哥亮的藝人證照片，吸引70萬人次瀏覽。只見這張藝人證上寫著豬哥亮的本名謝新達，還有出生日期、身分證字號，首次蓋章的日期則是民國75年，粉絲見狀也紛紛留言，「不愧是我大哥，真帥」、「他的五官一直都不差，算英挺的，只是髮型搶戲而已」、「豬大哥真的是被馬桶蓋擔誤的小生」、「跟志村健一樣，都算是有顏值，刻意扮醜走搞笑路線」。。至於這張珍貴藝人證從何而來，其實是源於2017年舉辦的「豬哥亮永恆時代展」，現場當時陳設了許多關於豬哥亮的照片與資料，更還原了他的休息室空間，有藍白拖加上顏色鮮豔的表演服，讓粉絲能更貼近豬哥亮的秀場人生。