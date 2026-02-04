我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豬哥亮當年因為大腸癌離世，自此春節賀歲強檔片永遠少一人。（圖／翻攝自大尾鱸鰻臉書）

摸到異狀立刻就醫 超音波照出3公分腫塊

▲豬哥亮愛女謝金晶日前傳出右胸長出3公分腫塊，讓不少歌迷十分擔心。（圖／翻攝謝金晶臉書）

面對檢查仍保持樂觀 坦言心情很重要

▲所幸在檢查後，謝金晶的腫塊是良性的，每半年追蹤一次即可。（圖／豪記唱片提供）

已故「綜藝天王」豬哥亮因大腸癌病逝多年，其愛女謝金晶近來卻傳出意外摸到胸部出現明顯硬塊，且尺寸不小，第一時間便前往醫院檢查後發現是長了3公分的腫塊，消息曝光後，不少歌迷憂心她是否受到家族病史影響，也紛紛為她集氣祈福。對此，謝金晶今（4）日透過經紀人報告最新病況，直言：「是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次！」讓不少人鬆一口氣。謝金晶日前出席公開活動時表示，某天清晨起床時無意間摸到胸部有異樣觸感，警覺心一向很高的她立刻掛號進行超音波檢查，沒想到真的照出一顆約3公分大的腫塊，醫師也直言3公分已算偏大的尺寸不能輕忽，隨即安排穿刺檢查以釐清性質，並告知報告需等待數日出爐，讓她一度心情相當緊張。在粉絲關心聲中，謝金晶今日親自報平安，開心表示檢查結果確認為「良性纖維腺瘤」，目前無需動刀，醫師建議半年追蹤一次，若期間有明顯變化才需進一步手術處理，她也感謝外界的關心與加油，並藉此提醒大家一定要隨時注意身體狀況，健康檢查不可拖延，用實際經驗呼籲重視自身健康。回憶等待報告的過程，謝金晶坦言做穿刺時內心其實十分不安：「針真的跟筷子差不多粗！」所幸有局部麻醉過程並未感到疼痛，她也透露身邊好友曾關心詢問若結果不理想該如何面對，她則以一貫的正向態度回應，甚至笑說若真的需要調整心情，可能會先訂張歐洲機票出國走走，認為情緒與心態對健康影響甚大。雖然謝金晶家中並無乳癌相關病史，但因父親豬哥亮當年罹患大腸癌離世，她對自身健康一向特別留意，她也提到過去健檢時就曾發現胸部有約0.5公分左右的纖維瘤，這次因為摸到腫塊明顯變大，才會立刻就醫確認，母親得知後也不斷安慰她放寬心，而高齡的阿嬤近期才因膽囊發炎住院，家人選擇暫時不讓她知道此事，避免增加擔憂。