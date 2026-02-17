我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豬哥亮（右二）出現在今年的《民視第一發發發》舞台上，還和阿翔（左起）、侯怡君、籃籃、賴慧如同台，讓觀眾看了都意外。（圖／民視提供）

▲AI版豬哥亮（中）是今年台灣除夕賀歲節目的熱門話題之一。（圖／民視提供）

除夕夜各台特別節目無不出奇制勝，但今年《民視第一發發發》竟然出現去世快9年的豬哥亮，和侯怡君、阿翔、籃籃等同台，讓觀眾看到傻眼，不少人忍不住提出疑問：「這是真的嗎？」更有人懷疑自己是不是看到舊節目重播，可是訪談內容明明不像，許多一直支持「豬哥亮還活著」的粉絲，更是感動不已，原來這是製作單位利用AI科技讓他在螢幕上「復活」，反而讓不同世代觀眾都陷入回憶殺。豬哥亮去世快要9年，仍然讓觀眾懷念，他生前主持的綜藝節目或餐廳秀內容，還會在各大頻道重播，新生代的觀眾也對這位傳奇天王並不陌生。儘管坊間一直有「豬哥亮已逝」和「豬哥亮還活著」兩派支持者在爭辯，民視今年的除夕特別節目絕對是「活派」的大勝利，只是製作單位並無法請得出本尊，只能透過最新的AI科技讓他顯得栩栩如生，即便如此，已經成為今年台灣賀歲節目的熱門話題。《民視第一發發發》維持民視賀歲特別節目的製作規格，陳美鳳、白冰冰、陽帆等鎮台大哥大姐都登場，最讓觀眾驚奇的卻是AI豬哥亮，不但活靈活現，連講話聲音、口吻都和本尊一模一樣，確實有他不曾離開過的錯覺，觀眾不太敢相信自己的眼睛，紛紛在社群網站上提問，豬哥亮生前就跟他合作過的侯怡君，再次跟他「同框」，心裡更充滿感動，而在他生前無緣攜手的阿翔，也有圓夢的感覺。至於陳美鳳，在他生前已經被他訪問過不知多少次，表示和他的AI版同框真的回憶湧上心頭，很高興現代科技能將這位傳奇人物經典再現，也是電視圈創舉，讓年輕一輩的人能認識這位秀場天王。可是也有人持不同意見，覺得若無取得家屬同意，或許有些不夠尊重，另外有人建議製作單位應該標註這是AI製成的畫面，免得造成觀眾困擾，怕真的有人以為那是他親自拍攝的訪談畫面，誤認他還在世。其實除了AI豬哥亮的影像外，今年將在台上映的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，也用AI讓豬哥亮在片中擔任旁白，同樣幾可亂真，彷彿是他生前的錄音。