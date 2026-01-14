我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王瞳（如圖）自稱「舞棍」，透露有空檔就會在家對著鏡子練習。（圖／民視提供）

2026《民視第一發發發》於2/16除夕夜晚7點節目正式開始，王瞳以及賴慧如帶領胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒帶來一段「狂歡冒險嘉年華」熱舞，兩人身穿透視服裝、貼上滿滿的鑽，相當閃耀，傲人身材若隱若現讓大眾看了目不轉睛。王瞳、賴慧如在現場扭腰擺臀，身上整排流蘇飛起，讓她們搞笑問說：「我們有沒有很像洗車場的二根刷子？」非科班出身卻舞藝精湛的賴慧如提到，每一次準備開場舞的練習與表演，才讓她有過年的感覺，與藝人們聚在一起練舞很像同學會，除了熱絡感情也覺得很溫暖。這一次與王瞳分別選擇黃色跟紅色的嘉年華表演服，賴慧如透露是她特別去採購的，希望服裝有別於以往也多點性感跟華麗。兩人現場扭轉、搖了幾下，身上整排流蘇飛起，她們搞笑問說：「我們有沒有很像洗車場的二根刷子？」讓全場笑翻。熱愛跳舞的王瞳非常喜歡每年《民視第一發發發》的舞蹈單元，自稱「舞棍」的她有空檔就會在家對著鏡子練習，王瞳說：「不會因為一直要練習傷腦筋，我當成興趣。」兩人也提到其實最困難的是，大家都各自有不同的工作，要聚集大家真的很困難，最難的不是練舞，而是要湊出時間來，好險所有人齊聚一心才順利完成。2026《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領，白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目開始。