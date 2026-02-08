2026馬年即將到來，電視台往年都會錄製除夕特別節目，陪伴觀眾一同守歲，《NOWNEWS今日新聞》整理今年「除夕特別節目」懶人包，包含播出時間和平台、節目亮點以及卡司陣容，讓讀者們在跨年夜不無聊，能一起邊看電視、邊享受與家人的歡聚時刻，共同迎接新的一年。
以下為本文重點：
🧨 台視《2026紅白藝能大賞》
播出時間：
2026年2月16日晚間19:00
收看平台：
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/superstarttv
主持人：
總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉
節目卡司：
日本人氣男團King & Prince、國際組合&TEAM、林志穎、蘇慧倫、動力火車、黃妃、辛龍、許富凱、告五人、蔡旻佑、白安、李千娜、顧穎、呂士軒、JUD 陳泳希、Karencici；白隊則由比莉、龍千玉、蕭煌奇、盧廣仲、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、八三夭、Feng Ze邱鋒澤、FEniX、J.Sheon、TRASH、someshiit 山姆、蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、U:NUS、F.F.O、笨港國小合唱團。
節目亮點：
🧨 三立文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》
播出時間：
2026年2月16日晚間20:00
收看平台：
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/GACCTW/?locale=zh_TW
主持人：
Sandy吳姍儒
節目卡司：
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱。
節目亮點：
🧨 民視《民視第一發發發》
播出時間：
2026年2月16日晚間19:00
收看平台：
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/FTVNewYearShow/
主持人：
陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐
節目卡司：
王瞳、王燦、胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒、于浩威、張世賢、廖伯斯、游小白、邱聯政、吳東諺、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、蘇晏霈、王茉聿、曹滿、宜芳、吳政澔、羅子惟、顏偉晉、蕭惠、劉爾金、王耿豪、何豪傑、劉至翰、賴芊合、蔡亞露、明亮、陳思瑋、范瑞君、四方、林道遠、胡康星、嚴偉晉、廖柏斯、吳子擎、田依甯、郭雅茹、丁力麒、Give Me Five、洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、曾子益、陳仙梅、蘇晏霈、吳皓昇、李運慶、曾智希、陳志強、宮美樂、潘奕如、李沛綾、李之勤、何豪傑、馬國畢、黃尚禾、胡鴻達、吳政澔、于浩威、王耿豪、范瑞君、吳鈴山、張倩、羅子惟、張世賢、徐千京、南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇、畢書盡⋯等。
節目亮點：
🧨 中視《馬力全開紅白歌合戰》
播出時間：
2026年2月16日晚間20:00
收看平台：
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/NO1TVSHOW
主持人：
康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬
節目卡司：
郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱
節目亮點：
🧨 華視《神馬攏賀添財衝衝衝》
播出時間：
2026年2月16日晚間20:00
收看平台：
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/Ctsshow/?ref=embed_page#
主持人：
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃（籃靖玟）、巫苡萱
節目亮點：
以下為本文重點：
- 台視-《2026紅白藝能大賞》
- 三立-文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》
- 民視-《民視第一發發發》
- 中視-《馬力全開紅白歌合戰》
- 華視-《神馬攏賀添財衝衝衝》
🧨 台視《2026紅白藝能大賞》
播出時間：
2026年2月16日晚間19:00
收看平台：
- 電視：台視主頻、台視綜合台（重播）
- 網路平台：中華電信Hami Video、中華電信MOD、超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道（除馬來西亞、汶萊、新加坡）
- 海外播出平台：馬來西亞、汶萊-Astro（馬來西亞有線電視+衛星電視+OTT）/新加坡-StarHub（新加坡有線電視+衛星電視+OTT）
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/superstarttv
主持人：
總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉
節目卡司：
日本人氣男團King & Prince、國際組合&TEAM、林志穎、蘇慧倫、動力火車、黃妃、辛龍、許富凱、告五人、蔡旻佑、白安、李千娜、顧穎、呂士軒、JUD 陳泳希、Karencici；白隊則由比莉、龍千玉、蕭煌奇、盧廣仲、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、八三夭、Feng Ze邱鋒澤、FEniX、J.Sheon、TRASH、someshiit 山姆、蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、U:NUS、F.F.O、笨港國小合唱團。
節目亮點：
來自不同背景成員組成的全球組合「&TEAM」，出道後首次登上台視《紅白》，台灣籍成員NICHOLAS能夠再次回到家鄉表演，他表示非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力。日本人氣偶像組合 King & Prince，出道8年首度以團體之姿在海外演出，成員永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍。
播出時間：
2026年2月16日晚間20:00
收看平台：
- 電視：三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、TaiwanPlus
- 網路平台：文化總會YouTube、Hami Video、LINE TODAY、TaiwanPlus
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/GACCTW/?locale=zh_TW
主持人：
Sandy吳姍儒
節目卡司：
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱。
節目亮點：
去年底與「翡翠騎士」在台灣各地掀起行進管樂旋風的「橘色惡魔」，今年再度回到《WE ARE》舞台，與徐懷鈺共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲〈怪獸〉。日本傳奇搖滾樂團FLOW成軍超過20年，第7次來到台灣的他們，將和icyball冰球樂團共演，帶來《火影忍者疾風傳》主題曲。值得一提的是，李千娜近日在電影《世紀血案》記者會上失言，引來不小風波，昨日文總發出聲明表示節目將進行「適當調整」，以符合觀眾的期待。
播出時間：
2026年2月16日晚間19:00
收看平台：
- 電視：民視無線台
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/FTVNewYearShow/
主持人：
陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐
節目卡司：
王瞳、王燦、胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒、于浩威、張世賢、廖伯斯、游小白、邱聯政、吳東諺、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、蘇晏霈、王茉聿、曹滿、宜芳、吳政澔、羅子惟、顏偉晉、蕭惠、劉爾金、王耿豪、何豪傑、劉至翰、賴芊合、蔡亞露、明亮、陳思瑋、范瑞君、四方、林道遠、胡康星、嚴偉晉、廖柏斯、吳子擎、田依甯、郭雅茹、丁力麒、Give Me Five、洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、曾子益、陳仙梅、蘇晏霈、吳皓昇、李運慶、曾智希、陳志強、宮美樂、潘奕如、李沛綾、李之勤、何豪傑、馬國畢、黃尚禾、胡鴻達、吳政澔、于浩威、王耿豪、范瑞君、吳鈴山、張倩、羅子惟、張世賢、徐千京、南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇、畢書盡⋯等。
節目亮點：
分成四大段節目播出百人大開場表演「馬年吉祥迎新春」、歌舞單元「躍馬揚鞭慶豐年」、明星運動會「馬到成功萬象新、以及益智遊戲的「萬馬奔騰慶團圓」。節目有許多讓人意想不到的組合，陳美鳳與畢書盡合作唱跳，提到這次表演有〈Apt.〉、〈Soda Pop〉以及台語歌曲〈愛情限時批〉三首歌組曲。當紅人氣韓國啦啦隊女神南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇也帶來限定組合，帶來將近4分鐘的組曲演出，現場熱力四射。
播出時間：
2026年2月16日晚間20:00
收看平台：
- 電視：中視主頻、中天綜合台、中天娛樂台
- 網路平台（重播）：綜藝一級棒YT
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/NO1TVSHOW
主持人：
康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬
節目卡司：
郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱
節目亮點：
由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，攜手14位歌手展開一場紅白大對決，不僅藝人聲勢浩大，同時節目還請來「五大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，讓全場直呼「收視率就有奪冠保證」。
播出時間：
2026年2月16日晚間20:00
收看平台：
- 電視：華視主頻
官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/Ctsshow/?ref=embed_page#
主持人：
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃（籃靖玟）、巫苡萱
節目亮點：
綜藝大哥胡瓜去年主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，一舉創下平均收視2.8的亮眼成績，原先他表示今年除夕將同時橫跨民視、華視兩台特別節目。不過日前他證實因時間喬不攏，因此將缺席華視的錄製，改由徐乃麟、曾國城領軍《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。節目今年集結眾多人氣藝人，展開最熱鬧的遊戲對戰，另外還有活力十足的啦啦隊舞蹈，以及翻玩經典的爆笑賀歲短劇，陪大家一起歡笑迎春。