▲比莉（如圖）睽違三年再登《紅白》舞台，她自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於1/31在台北小巨蛋盛大登場，首波卡司曝光引發熱議，今（19）日加碼公布重量級演出陣容，包括比莉、龍千玉、黃妃，八三夭、J.Sheon、辛龍等等，Energy成員蕭景鴻（阿弟）今年也首度以個人身分受邀參與《紅白》，坦言會有些許壓力，但興奮大過於壓力。辛龍復出演藝圈後，今年將登上《紅白》舞台，談到這次演出他坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」另外，辛龍也替自己訂下明確目標，他表示從今年開始將穩定推出音樂作品，把每一場舞台表演都做到最好，「每一次的出現，都要把我的執著，變成值得」。而Energy日前才剛結束演唱會，成員蕭景鴻（阿弟）今年首度以個人身分受邀參與演出，他表示：「非常感動和感謝《紅白》對我的肯定。」除了替八點檔《寶島西米樂》演唱主題曲與片尾曲，蕭景鴻也分享今年的音樂與演藝計畫，他透露將持續投入音樂創作，並期盼能盡快推出個人單曲，戲劇作品也會陸續與觀眾見面。比莉睽違三年再登《紅白》舞台，她自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」過去多以特別來賓身分現身的她，今年首度以「參賽者」身分加入分隊競賽，比莉透露這次將化身為清純的「白色夢幻少女」，不僅造型令人期待，還會首度獨家演唱新歌，為觀眾帶來驚喜。縱橫樂壇多年，比莉用一句話形容自己的舞台魅力：「獨一無二，One and only，百變比莉，Fashion Killa。」再次證明她不論站在哪個舞台，始終都是最耀眼的存在。錄影時間：115年1