女星劉真離世5年，老公辛龍因深陷悲痛消失演藝圈5年，近日宣布重新投入歌唱工作，今晚更現身尾牙演出，稍早辛龍受訪時表示，再次回到舞台上很興奮、期待，也希望能帶給大家溫暖正能量。過去，每個月的22日是劉真與辛龍的祕密節日「雙雙節」，被問到這幾年紀念日如何度過？辛龍則透露有些朋友還是會來聚會、一起吃蛋糕，讓生活多點樂趣。

▲藝人辛龍自從愛妻劉真2020年離世後，整整淡出演藝圈5年，幾乎不再公開露面、活動全面停擺，今首度現身尾牙演出。（圖／記者王意馨攝影）
▲辛龍（如圖）這5年都在專心照顧女兒、做音樂，透露女兒長相、品味都遺傳劉真。（圖／記者王意馨攝影）
辛龍痛失劉真　現況曝光：生活都被女兒和音樂填滿

辛龍這5年都在專心照顧女兒、做音樂，透露今晚的服裝也是女兒挑的，被問到是否已經走出喪妻之痛？辛龍說：「很多朋友擔心我的心情，我這五年都一直努力照顧女兒、做音樂，沒有走出來這件事情，反而問我也不知道是要走去哪裡。」現在的生活都被女兒和音樂填滿。

女兒品味遺傳劉真　辛龍仍過「雙雙節」原因藏洋蔥

另外，女兒漸漸長大，辛龍也透露她的長相、品味和個性都遺傳到媽媽，「DNA是一定有的，她對穿著打扮比較有主見」。這幾年是否仍會夢到劉真？辛龍透露還是會，至於「雙雙節」現在怎麼過？他表示有些朋友還是會來聚會，跟女兒也會一起切蛋糕，讓生活多些樂趣，讓她覺得這個家庭是充滿愛的。

今晚是辛龍復出後的首場尾牙，透露今年接到十幾場尾牙，春酒還不知道，另外也收到不少節目邀約，宣告正式回歸演藝圈。

