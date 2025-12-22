我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HYBE日本男團&TEAM傳受邀來台灣參加《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／IG＠andteam_official）

一年一度的除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》卡司曝光！傳日本人氣團體&TEAM今年受邀來台灣參加節目錄製，因為團內有來自台灣的成員王奕翔，因此消息曝光後掀起許多粉絲討論，為此台視回應：「卡司以官方發佈為主。」沒承認但也沒否認。根據《ETtoday》報導，&TEAM將受邀來台灣參加《超級巨星紅白藝能大賞》，針對此消息，台視則回應，「有關2026紅白卡司名單，一切以官方發佈消息為準。」不承認不否認的回應方式，讓許多粉絲默認&TEAM這趟台灣可是非來不可了。不只是台灣的紅白，&TEAM今年也受邀登上日本一年一度跨年盛事《第76屆NHK紅白歌合戰》，他們作為白組表演嘉賓登場，將在現場帶來〈Firework〉一曲，這也是他們出道至今第一次參加節目，不僅如此，團內台灣成員王奕翔也創下歷史紀錄，成為首位登上《紅白歌合戰》的台灣男藝人，意義非凡。&TEAM是韓國HYBE公司憑藉選秀節目《I-LAND》推出男團ENHYPEN後，2022年7月HYBE娛樂旗下日本分公司Big Hit Japan（現YX LABELS），再次推出了選秀節目《&AUDITION–The Howling》，並透過節目決定了K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI共9位組成男團&TEAM出道，同年12月7日，他們推出了首張日語專輯《First Howling : ME》正式在日本出道，現在在日、韓兩地同時活動中，擁有超高人氣。