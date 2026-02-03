我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部（如圖），除夕夜跨界合作平民天后徐懷鈺。（圖／文總提供）

▲FLOW趁著《WE ARE》演出前，初體驗台灣釣蝦行程。（圖／文總提供）

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，昨（2）日驚喜釋出國際共演亮點，除了平民天后徐懷鈺（Yuki）與「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部的跨界合作外，日本傳奇樂團FLOW也將聯手icyball冰球樂團，帶來Spotify全球播放次數破億的《火影忍者疾風傳》主題曲，點燃除夕夜最熱血的搖滾能量。去年底與「翡翠騎士」在台灣各地掀起行進管樂旋風的「橘色惡魔」，今年再度回到《WE ARE》舞台，與徐懷鈺共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲〈怪獸〉。學過薩克斯風的徐懷鈺說，第一次近距離欣賞橘色惡魔演出，感覺和藝人唱歌跳舞一樣，會隨著旋律自然踏步，但同學們的樂器很重，比較辛苦。橘高校吹奏樂部久保同學也分享這次演出的創作歷程：「這首曲子從開始練習到完成，大概花了一到兩個月的時間，對我來說是一次全新的嘗試，在設計動作的過程中真的覺得非常有趣，舞蹈裡也加入了MV裡的一些手勢，藏了很多小巧思在裡面。」被問到過年是否會遇到催婚的怪獸親戚？徐懷鈺回應：「能夠找到一個像樣的伴就不錯了，還催婚勒？」她笑說，每年除夕最期待收到乾兒子、乾女兒給的紅包，還會放在枕頭下當壓歲錢，並幽默補充：「未婚女子才可以拿紅包，所以不要結婚是重點！」成軍超過20年、第七次來到台灣的FLOW則分享，這次趁著《WE ARE》演出前，初體驗台灣釣蝦行程，每位團員都想盡辦法釣到了一、兩隻，「雖然已經來台灣很多次，但一直很少有機會認識台灣的音樂人，這次能有機會和icyball冰球樂團共演，我們非常開心。」登場瞬間引爆全場，FLOW也大讚台灣觀眾的熱情：「每次來台灣辦演唱會，真的覺得大家對日本都非常了解，而且非常喜歡日本的音樂、動畫、文化，最驚訝的是演出時的MC也能用日文進行，大家理解的程度高到會讓人以為是在日本一樣！」並期待未來有機會再次來台舉辦專場演出。首度挑戰日文演唱的icyball冰球樂團主唱王則直呼壓力爆表：「我不會日文！我第一次這麼努力的背歌詞，我快哭出來了，好可怕！」鍵盤手蒙也說，這次和FLOW合作的曲目是世界名曲，因此在編曲上格外謹慎，希望在保留原曲精神的同時，加入鍵盤的編制，帶給觀眾全新的感受。文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。