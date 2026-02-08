我是廣告 請繼續往下閱讀

▲跟著豬哥亮（右）主持多年的侯怡君（左），與阿翔、籃籃一起訪問陳美鳳與畢書盡。（圖／民視提供）

2026《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，並利用最新AI科技，邀請到已故藝人豬哥亮「現身」加入主持群。跟著豬哥亮主持多年的侯怡君，一看到對方的身影，坦言滿滿感動，陳美鳳則說：「很高興AI科技把這位傳奇人物經典再現，讓年輕一輩的人再度認識這位秀場天王。」民視獨家創舉結合AI科技變臉，讓豬哥亮再現螢光幕，一起跟侯怡君、阿翔、籃籃訪問陳美鳳與畢書盡。侯怡君表示豬大哥沒有彩排也沒有腳本，腦筋夠快才能跟上他的節奏，現場也總是有滿滿的爆笑哏。與豬哥亮合作過無數次的陳美鳳說：「被豬哥亮訪問時真的回憶湧上心頭。」除了感念對方當年的照顧，也很高興Ai科技把這位傳奇人物經典再現。而阿翔也說訪問時覺得很溫馨又特別，雖過去沒能跟豬大哥一起搭檔主持，但這次透過AI合作有種夢想成真的感覺。籃籃這次主持橋段特別打扮成豬哥亮，還戴上經典馬桶蓋假髮來向這位天王致敬，沒有經歷過豬哥亮年代的她說：「特地看了很多豬大哥主持影片，也像很多前輩討教他的表演，希望這一次的演出，能夠讓大家再見到他的感覺。」