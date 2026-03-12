我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豬哥亮的藝人證照片近日又被網友挖出討論，稱讚他長得其實不醜，反而蠻帥的。（圖／翻攝自Threads＠simon_tandin）

▲豬哥亮的髮型被AI改掉後，整體確實與陳傑憲極度相似。（圖／翻攝自Threads＠mar_sh.01）

▲謝金燕（左）說自己小時候也見過這本豬哥亮（右）的藝人證。（圖／謝金燕臉書）

近日已故資深男星豬哥亮的藝人證被挖出，再度引發網友討論，不少人被豬哥亮年輕時期的照片吸引，直呼「太帥了」，更有網友發現，豬哥亮年輕的外型撞臉台灣隊長陳傑憲。，對比照也因在Threads上吸引185萬人次瀏覽，不少人都上當了。豬哥亮的藝人證照片近日在Threads引發網友討論，只因上面貼著的大頭照五官非常立體深邃，看起來是標準的大帥哥，與豬哥亮後來的搞笑形象完全不同，因此有粉絲開玩笑說是髮型毀了豬哥亮的顏值，才透過AI改圖，把豬哥亮的馬桶蓋瀏海換成旁分韓系髮型。而這張改過的AI照片持續在網路上瘋傳，被其他網友誤會是原圖，還很驚訝年輕的豬哥亮居然神似台灣隊長陳傑憲，因此在Threads發文直呼：「剛發現豬大哥年輕時很像陳傑憲」，並放上兩人的對比照，讓該文瞬間引爆熱議，吸引185萬人次瀏覽、6萬多人按讚。大家看了也紛紛留言，「其實豬哥亮很帥，不然女兒怎麼會那麼漂亮」、「五官算是同款，都是帥哥粗獷等級」，甚至還有人開玩笑說：「豬哥亮沒死，只是去打棒球」、「陳傑憲媽媽可能在懷孕的時候，很喜歡看豬哥亮的節目，所以陳傑憲才會這麼像」、「那時候有人問他，你要拿麥克風還是拿球棒？ 豬大哥拿了麥克風，球棒就一直在那裡等台灣隊長拿了」。至於這張珍貴的豬哥亮藝人證從何而來，其實是源於2017年舉辦的「豬哥亮永恆時代展」，現場當時陳設了許多關於豬哥亮的照片與資料，讓大家可以緬懷這位一代搞笑巨匠；豬哥亮的女兒謝金燕看到這張藝人證後也被勾起回憶，笑說：「我小時候看過這個小本本」，證實這本藝人證確實是豬哥亮本人曾經持有的。