近日已故資深男星豬哥亮的藝人證被挖出，再度引發網友討論，不少人被豬哥亮年輕時期的照片吸引，直呼「太帥了」，更有網友發現，豬哥亮年輕的外型撞臉台灣隊長陳傑憲。但這其實是搞笑誤會，因有網友透過AI改圖，將豬哥亮的招牌馬桶蓋瀏海換成跟陳傑憲類似的髮型，才讓眾人覺得相似度極高，對比照也因在Threads上吸引185萬人次瀏覽，不少人都上當了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
豬哥亮藝人證被挖出　帥照在Threads瘋傳

豬哥亮的藝人證照片近日在Threads引發網友討論，只因上面貼著的大頭照五官非常立體深邃，看起來是標準的大帥哥，與豬哥亮後來的搞笑形象完全不同，因此有粉絲開玩笑說是髮型毀了豬哥亮的顏值，才透過AI改圖，把豬哥亮的馬桶蓋瀏海換成旁分韓系髮型。

▲豬哥亮的藝人證照片近日又被網友挖出討論，稱讚他長得其實不醜，反而蠻帥的。（圖／翻攝自Threads＠simon_tandin）
▲豬哥亮的藝人證照片近日又被網友挖出討論，稱讚他長得其實不醜，反而蠻帥的。（圖／翻攝自Threads＠simon_tandin）
陳傑憲撞臉年輕豬哥亮？185萬人被髮型騙了

而這張改過的AI照片持續在網路上瘋傳，被其他網友誤會是原圖，還很驚訝年輕的豬哥亮居然神似台灣隊長陳傑憲，因此在Threads發文直呼：「剛發現豬大哥年輕時很像陳傑憲」，並放上兩人的對比照，讓該文瞬間引爆熱議，吸引185萬人次瀏覽、6萬多人按讚。

大家看了也紛紛留言，「其實豬哥亮很帥，不然女兒怎麼會那麼漂亮」、「五官算是同款，都是帥哥粗獷等級」，甚至還有人開玩笑說：「豬哥亮沒死，只是去打棒球」、「陳傑憲媽媽可能在懷孕的時候，很喜歡看豬哥亮的節目，所以陳傑憲才會這麼像」、「那時候有人問他，你要拿麥克風還是拿球棒？ 豬大哥拿了麥克風，球棒就一直在那裡等台灣隊長拿了」。

▲豬哥亮的髮型被AI改掉後，整體確實與陳傑憲極度相似。（圖／翻攝自Threads＠mar_sh.01）
▲豬哥亮的髮型被AI改掉後，整體確實與陳傑憲極度相似。（圖／翻攝自Threads＠mar_sh.01）
豬哥亮藝人證是真的！謝金燕：我小時候看過

至於這張珍貴的豬哥亮藝人證從何而來，其實是源於2017年舉辦的「豬哥亮永恆時代展」，現場當時陳設了許多關於豬哥亮的照片與資料，讓大家可以緬懷這位一代搞笑巨匠；豬哥亮的女兒謝金燕看到這張藝人證後也被勾起回憶，笑說：「我小時候看過這個小本本」，證實這本藝人證確實是豬哥亮本人曾經持有的。

▲謝金燕（左）說自己小時候也見過這本豬哥亮（右）的藝人證。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕（左）說自己小時候也見過這本豬哥亮（右）的藝人證。（圖／謝金燕臉書）

豬哥亮馬桶蓋頭他剪的！設計師本人還住在高雄：真的參考披頭四
豬哥亮AI「復活」！除夕節目驚見他參與主持　網看傻：是真的嗎？
豬哥亮因大腸癌離世！愛女謝金晶驚見3公分腫塊　最新病況曝光
 

相關新聞

豬哥亮重回除夕節目！民視結合Ai科技　侯怡君見他出場：滿滿感動

白冰冰、豬哥亮、胡瓜除夕節目比拚收視！最高點是她　全場噴鼻血

豬哥亮藝人證掀70萬人朝聖！粉絲狂讚豬銀優　謝金燕認證：我看過

豬哥亮復活了！《高雄有顆藍寶石》秀場天王再生　揭馬桶蓋頭由來