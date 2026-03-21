我是廣告 請繼續往下閱讀

▲焦凡凡曬出新生兒寶寶的腳ㄚ子，畫面十分小巧可愛。（圖／翻攝自焦凡凡IG）

▲婁峻碩（右）全程陪伴焦凡凡（左）生產，護妻心切。（圖／翻攝自婁峻碩IG@shoumethemoneyxx）

▲婁峻碩（右）與焦凡凡（左）不打算公開兒子長相與姓名。（圖／翻攝自婁峻碩IG@shoumethemoneyxx）

焦凡凡生了！藝人婁峻碩與焦凡凡2024年12月結婚，今（21）日女方平安產下兒子，稍早透過社群動態曬出小寶寶的腳ㄚ子，畫面十分小巧可愛，全程在產房陪伴的婁峻碩，展現出超乎常人的冷靜與堅定，成為焦凡凡最可靠的支柱，直到看見兒子出生的那一刻，他直呼：「我全程站在凡凡身邊，看著醫師們非常奮力地把小孩從肚子裡拿出來，那個畫面真的很充實、很震撼。」外界給予熱烈祝福。婁峻碩與焦凡凡今稍早正式升格新手爸媽，女方於今順利剖腹產下3572克的健康男寶寶，母子均安，夫妻倆喜迎牡羊座小男孩，全程在產房陪伴的婁峻碩，直到看見兒子出生的那一刻，他直呼：「這種興奮感是這輩子從來沒有過的！」婁峻碩透露，今天原本就是預產期，但因為寶寶「很有個性」，胎位一直處於頭朝上的狀態，經醫師評估後決定採取剖腹產，「凡凡一開始真的很不安，我一直陪著她，直到麻醉發揮作用、手術正式開始後，她的心情才慢慢放鬆下來。」有趣的是，雖然婁峻碩在產房目睹焦凡凡生產的震撼瞬間時表現得極為冷靜，而且全程沒掉一滴淚，但他自曝其實「感性」早在前一晚就已經釋放，他透露，在生產前一個深夜，獨自想到隔天就要正式當爸爸、迎來家庭新成員，內心湧現巨大的感動，當時就忍不住激動到眼眶泛淚。到了正式生產現場，他則切換回「強大後盾」模式，語氣中充滿對妻子的心疼：「我全程站在凡凡身邊，看著醫師們非常奮力地把小孩從肚子裡拿出來，那個畫面真的很充實、很震撼。」當下第一反應是覺得媽媽真的太辛苦了，而在聽到兒子清脆哭聲的瞬間，自己興奮感大於感動。外界也關心寶寶長相，婁峻碩透露是個紮實的小壯漢，五官像是夫妻倆綜合體：「鼻子很像我，眼睛遺傳了我們2人的雙眼皮，嘴巴則像凡凡。」他強調，目前不打算公開兒子的姓名與長相，未來的照片也會盡量避開正臉，「等他長大後有自己的想法，再讓他自己決定想不想曝光。」