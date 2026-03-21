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台中市長盧秀燕結束11天訪美行程，今（21）日凌晨返抵國門時，強調與美國政府部門「都有很好的溝通與對話」，外界認為盧秀燕的親美路線，明顯與國民黨主席鄭麗文的親中路線有所歧異，訪美輸誠很明顯是「對幹黨中央」。盧秀燕子弟兵、立委羅廷瑋表示，盧秀燕訪美帶回更多觀點與資訊，「國民黨的立場非常清楚，就是跟盧秀燕同一立場」。羅廷瑋表示，盧秀燕這次訪美超越地方首長等級，不管是美國國會、戰爭部，甚至是重要的政治人物都紛紛接待，談論內容包括高科技產業、無人機產業等，都是台中的優勢產業，能夠為台中轉成訂單；盧秀燕與北美洲台商聯合總會簽訂的「三合一綠色通道」備忘錄（MOU）能鼓勵更多台商回流台灣投資，讓台灣的經濟能夠蓬勃發展。對於外界的疑慮，羅廷瑋說「國民黨的立場講得非常清楚，就是跟盧秀燕同一立場」，盧秀燕透過訪美帶回更多觀點與資訊，黨內後續能與盧秀燕進一步探討，無論是地緣政治、國際貿易、國防相關預算，讓國民黨掌握第一優先的資訊，進而在國會更充實監督、站在第一戰線為民眾發聲。