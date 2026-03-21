我是廣告 請繼續往下閱讀

前監察院秘書長李俊俋及多名監察委員遭控涉嫌濫用公務車案，由於台北地檢署認爲相關油資、保險、維修及 ETC 都是自費，難認有圖利或背信意圖，客觀上也未造成監察院財產損害，因此不構成刑事不法。公務人員出身的前北市副市長李四川今（21） 日出席活動被問到此議題，他表示「人民一定自有公評。」李四川強調，公務人員當然依法辦事、辦理、辦事，這個司法的狀況，人民一定自有公評。而也要角逐新北市長寶座的對手、立委蘇巧慧則強調，北檢和監察院的報告，在做任何的事情都是照規矩、照標準、照規定來做。未來也和團隊會在29區努力的跑透透，照節奏繼續努力。而過去擔任檢察官，專辦肅貪的國民黨立委吳宗憲則怒轟雙標，公務車本身、車輛的保養管理、機關的調派成本，甚至是司機的人力與薪水，全部都是由全民納稅人的公帑支付，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就可以變成監委的私家車。公務資源的「待命」與「便利」本身就是國家資源，絕不是付油錢就能隨意私用。這是否意味未來全國公務員皆可比照辦理？