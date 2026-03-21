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▲韋禮安（如圖）新歌〈一天一天〉，談論爸媽的戀愛故事，特別到澳門拍MV。（圖／索尼音樂提供）

創作才子韋禮安即將在5月30日於台北小巨蛋舉辦《國泰世華銀行2026韋禮安HI WE1 韋，您好》演唱會，門票一開賣旋即宣告完售。為了回饋向隅的熱情粉絲，唱片公司宣布於5月31日加場，並於，韋禮安表示：「能加場真的很感謝大家，很希望想來的朋友，我們都可以在現場見面。」談到這次小巨蛋的演出，韋禮安先前曾表示，備戰演出壓力大，現在首場賣完再加場，他笑說：「如果加場也可以賣完，相信整個團隊也會更有士氣。」而這次的舞台對他來說將會是一大挑戰，舞台設計其實是四面台的概念，但又有三面台的形式，為了照顧各個面向的觀眾，他表示：「雖然會是一個比較消耗體力的演出方式，但可以讓觀眾在不同座位區會有不一樣的聲光感受，非常希望帶給大家不同以往的演出效果。」除了演唱會締造佳績，韋禮安近期也推出跨世紀戀曲系列三小EP第二彈《LOVE WEI BACK Vol.2》，其中帶有90年代R&B氛圍的新歌〈一天一天〉，刻意重現了〈流沙〉前奏的口白設計，充滿濃濃的「喆味」，藉此向對他音樂影響至深的陶喆致敬。該首 MV 也特地移師澳門拍攝，並再度邀請金馬男神柯煒林與金馬最佳新人馬士媛同台飆戲。〈一天一天〉的背後靈感其實是來自韋禮安父母的真實故事，他表示：「當年爸爸媽媽在不同時間出國求學，必須長時間遠距離相處，那種在距離之中慢慢累積的思念，反而讓彼此的情感，一天一天變得更加深刻、更加緊密。」於是韋禮安把這份跨越時間與空間的情感，透過音樂留下來，進而完成〈一天一天〉。歌曲的MV場景拉到了澳門，是故事主角柯煒林和馬士媛逃離現實的感情避難場，不過韋禮安在這段故事裡沒有戲份，他被安排在澳門最具指標性的景點「十月初五日街」對面的白色電話亭，拿起了響起鈴聲的話筒，聽著電話筒另一端，2026年的韋禮安唱著〈一天一天〉。在現場他看到柯煒林和馬士媛在對戲時，因為兩人在在MV中是一段婚外情，他竟然瞬間「入戲」，搞笑說：「這裡是他們來『偷情』，沒揪！」還上演偷偷在兩人身後跟蹤的戲碼，在碼頭東躲西藏盯著兩人，玩得十分投入，但也忽然驚醒笑問：「這樣等下海關會不會過來關切啊？」