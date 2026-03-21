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▲盧秀燕與新上任的西雅圖市長凱蒂·威爾遜（左一）交換經驗。（圖／台中市政府提供，2026.03.21）

台中市長盧秀燕11天的訪美行程，越到後期越是緊湊，她於美國時間18日結束美東行程後，當天深夜飛抵美西，隔天一早先後拜會西雅圖與姐妹市塔可瑪，與兩位新上任市長交流「居住正義」與「大眾運輸」等市政議題，才搭乘深夜班機返國。盧秀燕訪美跨越5州、9行政區，最後一天把握時間進行城市外交。她於美西時間19日上午拜會今年1月上任的西雅圖市長凱蒂·威爾遜（Katherine Barrett Wilson），針對各大城市共同面臨的「居住正義」與「大眾運輸」等核心市政議題，交流實務經驗與成果。針對高房價帶來的居住挑戰，盧秀燕分享台中社宅經驗，已完成或興建中的戶數已突破1萬戶。有關平價交通政策，盧秀燕以台中的「雙十公車」政策，說明如何鼓勵市民踴躍搭乘大眾運輸工具。午後盧秀燕拜會姐妹市塔可瑪市長易卜生（Anders Ibsen），交流時發現擁有相似的專業背景。盧秀燕畢業於政大地政系，擔任立委期間積極推動台灣「不動產估價師」法案與專業證照制度；易卜生則長期擔任房地產經紀人、房屋評估師和管理經紀人，並曾在支持環境、教育和藝術的非營利組織董事會任職。盧秀燕對易卜生市長的藝術背景表達高度興趣，好奇市政是否特別重視藝術層面。易卜生很高興地表示，塔可瑪正進行一項藝術推廣計畫，投入銷售稅的資源，鼓勵青年發揮創意活化社區，盧秀燕認為這份「藝術為本」的施政視角，非常值得台中借鏡學習。