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台中市「酷運動」再邁進一步，從12歲到80歲都能玩。115年台中市議長盃全國地板冰壺錦標賽今（21）日在修平科技大學熱力登場，現場吸引15支隊伍、橫跨老中青三代及身障朋友同場競技，展現強大的運動共融力。台中市副市長鄭照新出席時更預告，預計今年6月落成的「北屯國民運動中心」將設有專業冰壺場地，屆時市民免出國就能體驗冬奧項目的魅力。鄭照新指出，台中運動風氣盛行，市府致力打造「酷城市、酷運動」，正逐步在各區興建國民運動中心。他特別提到，即將於今年6月完工的「北屯國民運動中心」，未來將規劃專業冰壺場地，這對推廣冰壺運動將是重要里程碑。鄭照新強調，冰壺運動不需要激烈的肢體碰撞，也不受體型限制，是極佳的「適應體育」項目。他也現場感性邀約身障與輪椅組的朋友，來年一定要持續參加，讓運動成為城市裡最美的風景。台中市冰壺委員會主任委員、市議員李中分享，當初是在電視上看冬奧發現這項運動的趣味性，並在體育總會張清照會長指導下正式引進。李中笑稱，地板冰壺本質很像兒時玩的彈珠，具有「門檻低、樂趣高、鬥智不鬥力」的特性，非常適合全民參與。身處教育文化委員會的李中也敏銳察覺，在少子化衝擊下，棒球等大型團體運動組隊日益困難，但冰壺組隊門檻低，且能在對戰中培養孩子的邏輯思考與團隊協作。他今特別向現場多位校長與教練「喊話」，呼籲基層體育加入推廣行列，從小培養台灣的冰壺種子。李中表示，台中市正致力成為台灣冰壺運動的領航者，目前委員會正積極招募新血與推廣教學。無論是想活絡筋骨的長輩，還是懷抱奧運夢的孩子，冰壺場上永遠留有一個位置，現在就加入，從地板滑向冰面，滑向世界。