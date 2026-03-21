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血液庫存拉警報！台北捐血中心說明，全台A型及O型血液庫存多數偏低，且近年國定假日、連假較長，出遊人多，就可能沒有捐血；而接下來就是清明連假，希望可以將血量往上提。根據台灣血液基金會統計至今（21）日上午7點30分，整體血液安全庫存量偏低；另外A型剩下6.2天、O型4.6天，皆處「偏低」狀態。而各中心的情況，高雄中心A型血剩下6.6天「偏低」、O型剩4.4天「偏低」；台中中心A型剩下5天「偏低」、O型2.9天「急缺」。台北中心A型6.3天「偏低」、O型5.3天「偏低」。血液基金會公關處處長王萱慧提到，A型和O型近期庫存持續偏低，而這幾天天氣好，但採集後的落差仍未彌補；全國都可以互相調撥，但每個中心都會留意安全庫存量，所有血型總計全台每天至少要7000袋血量。以最缺的O型來說，最好要3000袋。王萱慧表示，今年國定假日較多，也剛好是連假，會有許多人出遊，捐血可能會受到影響，因此也盼民眾可踴躍捐血。