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理財大忌！吳淡如：通膨 3% 正在吃掉你的錢

▲吳淡如示警，許多台灣人熱衷「理財」卻不敢「投資」，面對 3% 的通膨巨獸，若資產僅放定存或儲蓄險，其實每天都在無聲縮水，這正是致富的最大理財大忌。（圖／吳淡如臉書）

0050最強買法公開！小資族致富應鎖定 20% 複利

先存後花： 拿到薪水後，先撥出固定比例投入投資帳戶。 強制比例： 小資族建議將收入的 20% 轉化為投資種子。 拒絕賭博： 許多散戶買個股賺一點就跑，卻錯失長期的巨大資本利得。

▲理財大忌大剖析！許多台灣人因過度守舊（圖左），將資金單壓低效工具，成為那40%做錯的人。知名作家吳淡如特別警示，唯有轉向多元配置、擁抱0050等複利工具（圖右），並搭配最強買法與先存20%，才是致富關鍵，奪回人生選擇權。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）

致富關鍵曝：吳淡如不只推薦 0050 買房也是防護網

財富自由的本質是選擇權！金錢是人生的放大器