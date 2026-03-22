為何許多勤奮工作的「好學生」始終無法達成財富自由？知名作家吳淡如近期受訪時語出驚人，直指全台竟有「40%台灣人都做錯」一件事：誤將保險視為唯一理財工具。她更以母親罹癌自費 800 萬、保險僅理賠 6000 元的血淚教訓，揭露這項嚴重的理財大忌，並公開 0050 的最強買法與多元資產配置建議。
理財大忌！吳淡如：通膨 3% 正在吃掉你的錢
吳淡如在 YouTube 頻道「與軒軒講」中指出，許多人很會記帳省錢、卻不會變有錢，關鍵在於「理財不等於投資」。目前的活存利率遠低於 3% 的通貨膨脹率，資產其實是在無聲縮水。她觀察到，全台約有 40% 的人將資金單壓在儲蓄險或低利率工具，這是極大的理財大忌。
「好學生的問題在於過度追求標準答案、害怕損失。」她舉例，有位聰明的醫生朋友在期貨市場慘賠 3000 萬，卻不敢在低點分批買入風險較低的資產，這就是典型「守著舊軌跡、忽視新機會」的迷思。
0050最強買法公開！小資族致富應鎖定 20% 複利
針對想要累積財富的讀者，吳淡如大方分享了 0050（元大台灣50）的0050買法：
致富關鍵曝：吳淡如不只推薦 0050 買房也是防護網
值得注意的是，吳淡如強調致富工具並不單一。除了 0050，她也推薦投資零股、指數型基金，藉此分散風險並享受複利。
此外，她特別提到「買房」是重要的資產配置。房子具備「進可攻退可守」的特性，萬一急需資金還能抵押貸款，是人生的重要資產防護網。但她也提醒兩大原則：第一，應先在台灣擁有自住房；第二，若本金不足，千萬不要盲目跟風去海外買不動產。
財富自由的本質是選擇權！金錢是人生的放大器
吳淡如在 40 歲後達成財富自由，她總結理財的終極目的不是數字，而是「自由」。足夠的資產能讓你在面對疾病等變故時擁有底氣，而不必將命運交給運氣。她呼籲民眾應重新審視資產配置，避開那個「40% 台灣人都踩的坑」，奪回人生的選擇權。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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吳淡如在 YouTube 頻道「與軒軒講」中指出，許多人很會記帳省錢、卻不會變有錢，關鍵在於「理財不等於投資」。目前的活存利率遠低於 3% 的通貨膨脹率，資產其實是在無聲縮水。她觀察到，全台約有 40% 的人將資金單壓在儲蓄險或低利率工具，這是極大的理財大忌。
0050最強買法公開！小資族致富應鎖定 20% 複利
針對想要累積財富的讀者，吳淡如大方分享了 0050（元大台灣50）的0050買法：
- 先存後花： 拿到薪水後，先撥出固定比例投入投資帳戶。
- 強制比例： 小資族建議將收入的 20% 轉化為投資種子。
- 拒絕賭博： 許多散戶買個股賺一點就跑，卻錯失長期的巨大資本利得。
值得注意的是，吳淡如強調致富工具並不單一。除了 0050，她也推薦投資零股、指數型基金，藉此分散風險並享受複利。
此外，她特別提到「買房」是重要的資產配置。房子具備「進可攻退可守」的特性，萬一急需資金還能抵押貸款，是人生的重要資產防護網。但她也提醒兩大原則：第一，應先在台灣擁有自住房；第二，若本金不足，千萬不要盲目跟風去海外買不動產。
財富自由的本質是選擇權！金錢是人生的放大器
吳淡如在 40 歲後達成財富自由，她總結理財的終極目的不是數字，而是「自由」。足夠的資產能讓你在面對疾病等變故時擁有底氣，而不必將命運交給運氣。她呼籲民眾應重新審視資產配置，避開那個「40% 台灣人都踩的坑」，奪回人生的選擇權。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。