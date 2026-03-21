桃園巨蛋近期正在整修，但體育館周圍的人行道上大樹卻被砍掉，整排路樹消失，引發在地民進黨議員余信憲質疑「整修建物，為什麼需要砍人行道的樹？」一邊砍樹、一邊推植樹，難道是種循環工程嗎？這樣的政策邏輯到底是什麼？相關畫面也被放上桃園地方的臉書粉專，對此，桃園市工務局表示，是汰換有安全隱憂的木棉和黑板樹。
余信憲的質疑放上社群後，遭不少網友留言痛批，「這是你的邏輯喔，大議員！體育局或養工處或區公所砍巨蛋的樹，你去嘴農業局的植樹節，真棒」、「木棉早就是內政部公告的不適用行道樹樹種，沒查證就亂噴一通...」、「鄭文燦在桃園捷運綠線蓋的時候，砍了多少行道樹？也沒看到你出來聲援過那些樹」。
面對外界質疑聲，工務局強調，現有的木棉、黑板樹是內政部認定之不良樹種，因此3 月13日經專家現勘確認後，認為該處木棉花絮易對過敏體質民眾造成身體不適，落花掉落路面後，不僅易汙染環境，更會導致路面濕滑影響行車及行人安全。另外，黑板樹屬淺根植物，根系快速擴張易導致人行道磚面破壞隆起，且其材質鬆脆，遇強風時極易斷枝，且其棉絮與氣味長期困擾周邊居民。
工務局指出，體育館週邊部份構樹，因生長空間受限，造成結構失衡，已不符場域整體功能需求，確有調整必要。後續則規劃以灌木及地被草本取代，藉由重塑通透且具層次之綠化帶，強化體育館地標之視覺張力與公共安全。
考量現有樹種對人行空間之不友善及對未來工程空間帶來負面影響，工務局表示，將藉由本次工程，將不良樹種汰換為光蠟樹等適宜人行道生長的樹種，種植具生態價值的在地原生物種。盼不只能提升市容觀瞻，更能提供市民一個更安全、更健康的公共空間。
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面對外界質疑聲，工務局強調，現有的木棉、黑板樹是內政部認定之不良樹種，因此3 月13日經專家現勘確認後，認為該處木棉花絮易對過敏體質民眾造成身體不適，落花掉落路面後，不僅易汙染環境，更會導致路面濕滑影響行車及行人安全。另外，黑板樹屬淺根植物，根系快速擴張易導致人行道磚面破壞隆起，且其材質鬆脆，遇強風時極易斷枝，且其棉絮與氣味長期困擾周邊居民。
工務局指出，體育館週邊部份構樹，因生長空間受限，造成結構失衡，已不符場域整體功能需求，確有調整必要。後續則規劃以灌木及地被草本取代，藉由重塑通透且具層次之綠化帶，強化體育館地標之視覺張力與公共安全。
考量現有樹種對人行空間之不友善及對未來工程空間帶來負面影響，工務局表示，將藉由本次工程，將不良樹種汰換為光蠟樹等適宜人行道生長的樹種，種植具生態價值的在地原生物種。盼不只能提升市容觀瞻，更能提供市民一個更安全、更健康的公共空間。