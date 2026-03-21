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台灣發票可以對獎、無償做善事！外國人震撼教育

但是在台灣，這張紙竟然跟彩券一樣可以對獎！最讓我震撼的，是連發票都能夠捐出來

▲韓國網紅秀鎬讚嘆台灣發票不僅可以對獎還可以捐贈出去做善事，表示在韓國發票就跟廢紙一樣，引爆社群討論。（圖/記者張嘉哲攝）

台灣店家為何要開發票？在日本、韓國都被當垃圾丟掉

把發票加上「對獎機制」，透過定期開獎，讓消費者在買完東西後為了想中獎向店家索取發票，店家為了給發票，就必須如實紀錄交易金額

▲台灣統一發票每兩個月就會開獎一次，最高頭獎1000萬元，這是從1950年代所創的政策，防止店家逃漏稅專用，一直沿用至今。（圖／NOWNEWS社群中心製）

在日韓這些國家，實體收據通常被視為廢紙，當成垃圾在丟，除非是公司要報帳或者是有記帳習慣的人才會拿取。

台灣人不論到超商、餐廳、生活用品店等店家消費，經常都會收到店家開立的「統一發票」，然而這看似我們超習慣的日常，卻讓外國人感到非常驚奇！韓國網紅秀鎬就在社群上表示，沒想到台灣的發票就像彩券一樣可以對獎，甚至還可以用這張發票捐贈出去，不用多花錢就能做公益，真的好羨慕，貼文引爆廣大迴響。韓國網紅秀鎬在社群平台「Threads」貼文指出：「剛來台灣的時候，我順手就把發票丟進垃圾桶，因為在韓國，發票就是垃圾，，尤其是發票箱這個發明，讓人充滿期待，還能不多花錢就能做善事真的太強了！」貼文曝光後，不少台灣網友紛紛回應。有網友也分享過去西門町名店阿宗麵線開出1000萬發票，但一直都沒有人去領，由於阿宗麵線日韓遊客眾多，研判很可能發票早就被丟到垃圾桶，讓秀鎬還搞笑說：「那我是不是要去店門口收發票。」而說到台灣發票的由來，是在民國39年（1950年）之前，很多店家常常做假帳，隱匿真實營業額，導致政府收不到營業稅，後來當時的財政廳長任顯群想到一個絕招，，直接利用了人性貪財，完美解決逃漏稅的問題，是非常聰明的政策。不過像是日本、韓國他們通常都是拿到所謂的「收據」，不是什麼發票的概念，也常常會在店家的櫃檯看到「收據專屬回收桶」，網紅秀鎬也表示：「像在韓國我們的發票就是一張紙，我們在結帳時，店員最常說的一句話就是問你要不要這張發票（收據），或者是要不要幫你丟掉，所以下次在路上看到外國遊客準備丟發票，不妨好心提醒他們，說不定他們手裡正握著千萬大獎呢！