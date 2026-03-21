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近期天氣變化大，醫師表示，門診較常遇到3種疾病，包括流感、副流感病毒、A型鏈球菌等，可能會併發猩紅熱、看到草莓舌等症狀，建議若出現反覆發燒、喉嚨痛等情況，應就醫確認。馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫今（21）日受訪時提到，近期流感為多，另外副流感病毒、A型鏈球菌等也要留意。醫師指出，若孩子感染到A型鏈球菌主要有2大症狀，包括喉嚨發炎、猩紅熱。紀鑫指出，以猩紅熱而言，可能會出現草莓舌、頸部有粗糙皮疹，還有手指手掌脫皮等。醫師說，治療需服用10天抗生素，才能降低心臟、腎臟併發症。紀鑫提醒，免疫反應上，若孩子反覆發燒，體溫介於38°C、39°C，還有喉嚨痛就建議要就醫，由醫師鑑別診斷是否為猩紅熱。且若醫師有開立抗生素藥物，都一定要吃完療程，「不能偷工減料。」