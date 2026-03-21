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▲高市府教育局開發「高雄校園通APP」與數位學生證一卡通 (iPASS)等校園智慧服務。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局開發「高雄校園通APP」，整合師生、家長三方服務，讓學校行政、家長互動與學生學習全面數位化。另數位學生證一卡通 (iPASS)，除用於交通及小額消費功能外，也能利用NFC手機感應功能直接為學生證加值，不必前往特定據點辦理，享受智慧城市便利性。校園智慧服務目前正在2026高雄智慧城市展展出，市民攜帶身分證即可免費入場。「高雄校園通APP」自114年9月推出迄今，目前教師、學生及家長使用次數已達35萬人次，APP整合學校校務管理功能，教師可發布訊息、線上點名及審核請假；家長也可透過手機簡訊註冊，查看課表、出缺勤與成績，並使用線上繳費與電子聯絡簿功能；學生則可透過教育局單一簽入服務登入，查詢個人課表、出缺勤與成績等資料。此外，校園通APP也支援教師追蹤學生學習表現，協助落實「一生一課表」、「適性學習」等新課綱精神，強化學生自我管理與自主學習能力。另為便利家長掌握孩子生活動態，家長可透過APP「學生健康資訊」查詢子女身高體重、視力與體適能等資料，協助家長與學校共同關注學生健康發展，內建「數位積點」功能，也提供學校彈性規劃各式積點活動，鼓勵學生正向學習與多元表現。另外「我的圖書館」功能，也讓家長與教師可透過APP查詢學生校內借閱紀錄。高市府教育局推廣校園數位化，將原先傳統紙本證件整合為具備電子票證功能的智慧卡片，自101學年度起發放高中職數位學生證，並於114學年度起全面發放予三級學校學生。數位學生證兼具校園應用功能，並結合一卡通 (iPASS)，讓學生可直接透過學生證購買高雄MeNGO月票，整合智慧型手機交易紀錄、餘額查詢等多元服務，家長亦能利用NFC手機感應功能直接為子女學生證加值，不必前往特定據點辦理，享受智慧城市便利性。