不少家長帶小孩經過大樹藥局時，都會被門口的搖搖馬吸引，近期有「理財藥師Roger」發文分享，其實全台門市的搖搖馬幾乎都不必投錢，只要按下按鈕就能啟動，甚至家長誤投錢也可向店家取回。消息曝光後立即引發熱議，「之前都不知道投多少錢去了！」不過也有網友提醒，不同縣市與門市規定不一，有些仍需投幣或無法退款，建議使用前先詢問店家，以免產生誤會。
大樹藥局隱藏福利「搖搖馬免費玩」！藥師認證：投錯還可以要回來
「理財藥師Roger」日前在Threads上分享大樹藥局冷知識，他透露其實藥局門口的搖搖馬設施，不必投錢就能免費給孩子們使用，「有一個按鈕按下去就會動」。若家長不小心投錢了，還可以到藥局把錢拿回來，「我當了五年藥師，也是今天才知道」。
貼文曝光後，家長們紛紛留言，「感謝大樹藥局，我們家超愛，媽媽省下荷包了」、「自從發現了這個之後，都會帶小孩去大樹玩搖搖馬，然後就不小心在大樹買很多東西」、「我女兒常常下課就要去大樹坐搖搖馬2、3回，謝謝大樹幫媽媽我省了好多的十塊」、「我兒子很愛去大樹就是這樣，媽媽永遠不會拒絕他要坐幾次搖搖馬」。
不是每間大樹藥局都有！他帶小孩實測成功：真的免費
但也有人指出，各縣市分店規定不一，建議使用前還是先詢問店家，「花蓮的沒有，我有進去問櫃檯人員，她說沒有喔～還是要自己投錢」、「新莊這邊大樹外面的要投錢欸」、「土城的也要，昨天才投」、「上次在佳里的藥局不小心投錢了，藥局跟我說他們沒有鑰匙沒辦法幫我拿出來」。
事實上，臉書粉專「囝仔來森」就曾真的實測過，他剛好帶著孩子經過大樹藥局，臨時起意想試玩，發現搖搖馬設施上有一個按鈕，按下去就會直接啟動遊玩，真的完全不必投錢，且現場還有兩台搖搖馬，不怕小孩排隊爭搶，讓他嗨翻喊：「真的是免費耶！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
「理財藥師Roger」日前在Threads上分享大樹藥局冷知識，他透露其實藥局門口的搖搖馬設施，不必投錢就能免費給孩子們使用，「有一個按鈕按下去就會動」。若家長不小心投錢了，還可以到藥局把錢拿回來，「我當了五年藥師，也是今天才知道」。
貼文曝光後，家長們紛紛留言，「感謝大樹藥局，我們家超愛，媽媽省下荷包了」、「自從發現了這個之後，都會帶小孩去大樹玩搖搖馬，然後就不小心在大樹買很多東西」、「我女兒常常下課就要去大樹坐搖搖馬2、3回，謝謝大樹幫媽媽我省了好多的十塊」、「我兒子很愛去大樹就是這樣，媽媽永遠不會拒絕他要坐幾次搖搖馬」。
但也有人指出，各縣市分店規定不一，建議使用前還是先詢問店家，「花蓮的沒有，我有進去問櫃檯人員，她說沒有喔～還是要自己投錢」、「新莊這邊大樹外面的要投錢欸」、「土城的也要，昨天才投」、「上次在佳里的藥局不小心投錢了，藥局跟我說他們沒有鑰匙沒辦法幫我拿出來」。
事實上，臉書粉專「囝仔來森」就曾真的實測過，他剛好帶著孩子經過大樹藥局，臨時起意想試玩，發現搖搖馬設施上有一個按鈕，按下去就會直接啟動遊玩，真的完全不必投錢，且現場還有兩台搖搖馬，不怕小孩排隊爭搶，讓他嗨翻喊：「真的是免費耶！」