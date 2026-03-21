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▲小港醫院將枯燥的復健融入遊戲，把彈珠台變成「咀嚼吞嚥訓練裝置」，長者可以用吸管吹氣控制彈珠，在趣味互動中鍛鍊口腔肌肉 。（圖／小港醫院提供）

高雄智慧城市展即日起至3月22日於高雄展覽館登場。今年高雄市立小港醫院進駐「智慧醫療主題館」，以「永續、智能、友善」為核心，傾力呈現「健康台灣深耕計畫」的卓越成果，並以「咀嚼吞嚥三部曲」的創新模式，提出一場關於「如何好好生活、好好吃飯」的醫療行動宣言。面對長者最基本卻也最核心的「進食」挑戰，小港醫院深信智慧醫療的真諦不在於冰冷的設備，而在於科技如何實質提升照護的實用性與可複製性。因此小港醫院推出「咀嚼吞嚥三部曲」創新模式，第一部曲是打造可複製的咀嚼吞嚥專業人才培育模式，累積培育5000名專才，建構全國師資網絡，縮短城鄉專業差距。小港醫院副院長馮明珠表示，第二部曲重點在利用智慧醫療設備守護長者的健康，以數位化咀嚼吞嚥檢暨訓練系統為例，該設備能整合精準感壓感測、即時顯示（OLED）、藍芽串聯大數據分析、雲端判讀與吞嚥趨勢追蹤，可協助失能者、失智長者、中風患者等族群，快速掌握吞嚥肌群活動狀態，有效預防吸入性肺炎、降低照護負擔、縮短復能訓練時間。馮明珠指出，第三部曲希望將智慧醫療融入生活，在社區落地實踐，小港醫院將專業技術與互動遊戲（如：彈珠台）結合，把枯燥的復健轉化為寓教於樂的體驗。這種遊戲化復能模式，能顯著提升長者的參與意願，讓醫療行為從被動訓練轉為主動參與。此外，高雄市立旗津醫院此次以「BestShape Care零接觸肌少症檢測」為主題參展。此次展出的零接觸肌少症檢測系統，透過雷達感測技術，在不需接觸的情況下即可進行功能評估，協助及早發現肌少症與跌倒風險，提升長者健康管理與預防照護成效。市立旗津醫院也將持續以高齡者需求為核心，推動智慧健康照護、科技復能及社區整合照護服務，結合臨床專業與創新科技，打造更完善的全人照護體系，朝向「老有所依、老有所安」的高齡友善社會邁進。