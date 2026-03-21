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民眾黨不滿內政部長劉世芳在內政委員會拒絕立委李貞秀的質詢，讓同黨立委陳昭姿氣炸，前一天上台發言時，怒嗆民進黨「有本事說台灣中國，一邊一國」。沒想到卻引來大批網友湧入她的臉書粉專留言痛批「台灣中國一邊一國 ，不然勒？不然你是中國人大代表嗎？」、「國旗、護照有一樣？不是一邊一國不然是什麼？」對此，陳昭姿今（21）日突然發文喊話「請注意，加料辱罵我的，我不排除提告」。陳昭姿強調，她長期主張台灣中國一邊一國，「我擔任過一邊一國行動聯盟理事長，也擔任過一邊一國行動黨的不分區立委候選人」。感情主張是一件事，但法律地位是另一件事，這件事在民進黨完全執政時期，從沒有在法律，包括憲法與兩岸人民關係條例，企圖或努力提出修正案。後者林宜瑾立委個人近期提出名稱改變，但又莫名的撤案了。陳昭姿再次怒嗆，兩岸兩國不是你個人喊了算，也不是立委喊了算。陳水扁總統至少曾經在2002年8月世界台灣人大會宣稱台灣是一個主權獨立的國家，喊出台灣中國一邊一國。這件事由總統親自說出來，至少有宣示性意義。其他人說什麼都只是言論自由而已。 請問，你們瘋狂期待熱愛的世界職棒經典賽，一次又一次，台灣是用「中華台北隊」出賽，怎不見你們抗議，都沉默以對嗎?陳昭姿呼籲，砲火刀劍向外吧，世界貿易組織 25年來首次拒絕台灣參加，台灣中國一邊一國這八個字，不是在自家喊，不是在國會叫，而是要去告訴全世界。名字是給別人叫，一生行走各處使用，一定要能坦然地寫在各種文件裡，出席各種場合使用的名牌。你的個人名字如此，國家的名字當然更該如此。陳昭姿最後喊話，請注意，加料辱罵的，不排除提告。只寫「台灣中國一邊一國」八個字的，請恕我無法一一回應，我會表達認同。