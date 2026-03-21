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前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，幾乎每天都能在Threads或臉書看到她的發文、留言。19日她前往東吳大學演講，被現場學生拍下身影，蔡英文竟現身照片下方留言「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，讓網友驚呼「總統活網的程度快到我都跟不上了」。蔡英文時常在社群平台與網友互動，過去她曾針對「冰淇淋加香菜」話題留言表示，「我不確定這是一個有社會共識的吃法」，或是在一些她感興趣的貼文底下「留友看」，幽默回應引發熱議，不少網友笑稱「總統是不是退休後都在滑手機」、「不要再滑了啦」，互動相當親民。這次蔡英文引用的「ㄅ級分」說法，源自網紅李怡蓁分享的「ㄅㄆㄇㄈㄦ級分評分系統」影片，她表示這概念並非首創，而是來自另一位Youtuber金寶，因為覺得有趣才推廣給大家。沒想到蔡英文迅速跟上流行，甚至還用來評分，讓網友超驚喜。李怡蓁得知蔡英文看過影片並學會「ㄅ級分」用法後，另拍影片興奮表示「我很榮幸，太扯了吧！」未料蔡英文再度現身留言「你努力學英文，我也給ㄅ級分」，吸引超過萬人按讚，也讓不少人笑稱是「最強活網仔」。